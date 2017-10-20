Конгрессмен США: Украине скоро предоставят летальное оружие

Соединенные Штаты Америки скоро примут решение о передаче летального оружия Украине.

Об этом заявил член палаты представителей в Конгрессе США Уилл Херд.

“Администрация Трампа пересмотрела позиции по многим вопросам. Этот вопрос поднимал министр обороны Мэттис, советник по национальной безопасности Макмастер. Думаю, решение о предоставлении летального оружия примут уже скоро”, – заявил Херд.

Он также отметил, что Конгресс предоставил независимые ассигнования только Израилю и Украине, в них предусмотрено 50 млн долларов на летальное оружие.

“Конечно, мне бы хотелось быть более конкретным. Но посмотрите на внешнюю администрацию Трампа. Она стала более агрессивной. Такие люди как Макмастер и Мэттис дают понять, что Россия – это одна из главных угроз”, – добавил конгрессмен.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Киев ожидает поставок летального оружия из США. По его словам, Украина нуждается в средствах воздушной разведки и противоракетной системе.

“Громадське”