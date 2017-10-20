Хозяин Кремля вызывает Майдан

Я полагаю, что в тех событиях, которые происходят у стен Верховной Рады данных, что это как-то инициировано Кремлем, по-моему, нет ни у кого. По крайней мере такая гипотеза ничем не подтверждается. Однако Путину очень хотелось бы увидеть третий Майдан.

Скорее здесь другое, судя по заявлениям Кремля, МИДа. Здесь своего рода такое ритуальное заклинание, вызывание третьего Майдана. То есть они, во-первых, очень радуются тому, что в Киеве происходят какие-то события, которые в той или иной степени, я не скажу, что дестабилизируют ситуацию.

На самом деле происходит нормальный политический процесс. Кто-то требует отставки президента – это происходит сплошь и рядом. Это происходит практически во всех цивилизованных странах: и в Соединенных Штатах Америки массовые протесты с требованием отставки президента, и канцлера ФРГ постоянно кто-то хочет отставить. Это нормальный политический процесс, которого нет в России.

Сейчас и в МИДе, и в Кремле, и в российском телевизоре очень внимательно смотрят в сторону Киева и очень хотят разглядеть там Майдан. И я не думаю, что это событие, организованное Кремлем. Я думаю, что это просто вызывает огромную надежду Кремля – такое заклинание, камлание, биение в шаманский бубен, чтобы этот Майдан случился. Это непонимание того, что на самом деле то, что происходит в Киеве, очень сильно непохоже на Майдан, и что скорее всего его не будет, если там допустим киевская власть не совершит какую-то очень большую глупость.

Из того, что там есть, Майдан не проистекает – это все внимательные наблюдатели отмечают. Здесь нет того народного протеста, которые приводит к Майдану. Есть какие-то движения внутри украинской элиты – это важная история. Но Майданом там, по-моему, не пахнет, по крайней мере из того, что я вижу и знаю.

Поэтому я думаю, что Кремль здесь скорее, как очень заинтересованный наблюдатель, которому очень хочется, чтобы в Киеве была нестабильность. Но вот пока данных о том, что это они организовали, по-моему, ни у кого нет.

Сегодняшняя украинская власть – это враги, те самые соседи, по поводу сгоревшего сарая у которых в Кремле случается огромная радость. Что-то случилось в Соединенных Штатах Америки – Кремль рад. Что-то случилось в Киеве – тоже рад. Это обычная радость, когда у соседа корова сдохла.

Революция достоинства – это вызов Кремлю, потому что становится ясно, что соседняя страна, которая точно также, как и Россия вышла из Советского Союза, выдавливает из себя этот совок. Это пример того, как можно двигаться. Потому что страны Балтии, которые вошли в Европу, изначально были не совсем советские. А Украина была, как считают, такой же как Россия.

Но то, что Украина идет сейчас в Европу и фактически уже выпилилась из Советского Союза, из-под сателитной зависимости от России – это страшно раздражает Кремль. Поэтому он хочет, чтобы в Украине было плохо. Он хочет, чтобы Порошенко свергли или еще что-то случилось. Поэтому Путин бегает с шаманским бубном, бьет в него и призывает Майдан в Украине.

Игорь Яковенко