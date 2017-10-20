Новый кандидат в президенты. Show Must Go On

Выборы в Кремле рассматривают как шоу. А на избирателей смотрят как на телезрителей: что им дадут посмотреть, то они и будут смотреть. Нынче дают Собчак.

Реальный кандидат на предстоящих выборах в России один, и зовут его Владимир Путин. Все остальные — более или менее выраженные спарринг-партнеры. И вот среди спарринг-партнёров шансы у Ксении Собчак в общем-то неплохие. Она — «на новенького». Она обладает медийной известностью. То, что ее кто-то там не любит, — это очень даже хорошо, потому что для политика «антирейтинг» — это не самая страшная вещь. Самое страшное — нулевой рейтинг известности.

Так вот Собчак – человек, имеющий общероссийскую известность. Она языкастая и умная и, ко всему прочему, блестящий медиаперсонаж. Учитывая то, что россияне относятся к выборам, как к балагану (что в общем-то заслуженно) и могут голосовать за Ксению Собчак «по-приколу», как они выражаются, то у нее реальный шанс набрать плюс-минус 10 % голосов. Если она наберет 15%, я не удивлюсь. Если наберет 7% голосов, то тоже не удивлюсь. Если за нее проголосуют 2% или 20% избирателей, вот тогда удивлюсь.

В любом случае, она может занять третье, четвертое, а может быть, даже второе место после Путина. Так что вариант — удобный и выгодный для самой Ксении Анатольевны. Она в любом случае раскручивается, ее частный бизнес от этого приобретает большую «пахучесть» и известность. Ну вот представьте себе, что в вашей фирме новогодний корпоратив ведет кандидат в президенты РФ. Это же круто!

Другой вопрос, что для значительной части избирателей, условно говоря, европейского типа, от всего этого слишком очевидно разит «заказухой». Ну и что? Собчак в общем-то на них и не рассчитывает. У нее своя весьма циничная тусовка, которая ценит успех. И в этой тусовке она — молодец, потому что она играет по-крупному.

Более того, в некоторым смысле Собчак съела розочку с торта Навального, который пять лет раскручивал себя. А в результате — приходит Собчак и говорит, что она будет продвигать его программу. А если Алексею Навальному вдруг разрешат баллотироваться, она снимет свою кандидатуру.

Это, конечно, очень благородно, но она, как разумный человек, прекрасно знает, что Навального не могут зарегистрировать кандидатом на выборах, даже если бы этого хотели. На сегодняшний день уже есть состоявшиеся 10 декабря 2013 года решение Конституционного суда РФ, где четко написано, что персонажи, осужденные по тяжкой или особо тяжкой статье, не могут быть зарегистрированы в качестве участников выборов. И это считается законным. Вопрос с Навальным уже решен самой важной из всех существующих инстанцией. Как бы нравилось или не нравилось это решение Конституционного суда, оно есть. И в соответствии с ним, Навальный не будет кандидатом.

Поэтому госпожа Собак ничем не рискует, заявляя, что она готова сняться с дистанции, если Навального зарегистрирует кандидатом. А если не зарегистрируют, то она будет представлять программу Навального. То есть она как бы замкнула на себя все его усилия последних пяти лет по своей раскрутке. Теперь Ксения говорит: «Я просто Навальный в юбке, а может быть, даже круче его, ведь я — кандидат «против всех». В этом смысле ее позиция — безукоризненная. Выражаясь терминами людей бизнеса, она «обставила» Навального, и он сейчас — не в лучшей ситуации, что заставляет его совершать медийные ошибки: он злится, обижается, ругается с Собчак. А этого ни в коем случае не надо было делать.

Конечно, вся эта история — кремлевский сценарий. В общем, довольно примитивный и хамский, поскольку откровенно дает понять, что выборы в Кремле рассматривают как шоу. А на избирателей смотрят, не как на граждан, а как на телезрителей: что им дадут посмотреть, то они и будут смотреть, из чего им позволят выбирать, из того они и будут выбирать. А выборы — это вообще не правовая процедура, а, говоря по-русски, балаган, где должен быть шоумен. А госпожа Собчак – лучше всех на данный момент справляется с этой ролью.

Поэтому здесь все просто, лаконично и печально, с моей точки зрения. Это означает, что Россия для выступления в качестве правого государства то ли еще не созрела, то ли «прошла мимо», то ли ей это не нужно. Нет смысла обвинять в этом Россию, как нет смысла обвинять Германию, что там в свое время появился Адольф Гитлер. Но режим Владимира Путина на сегодня — вот такой, и он не может быть другим. И Ксения Собак в этот режим вполне органично вписалась.

Дмитрий Орешкин, “Новое Время”