Russia Today не зарегистрировался в США как иностранный агент

Телеканал Russia Today (RT) не выполнил в установленное время требования министерства юстиции США зарегистрировать себя в качестве иностранного агента.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы Минюста США.

RT должен был признать себя иноагентом до 17 октября.

Отмечается, что телеканал намеренно противится решению США. “Наша команда юристов делает все возможное для RT, чтобы избежать регистрации в соответствии с американским Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается. По их совету мы не обсуждаем дальнейшие детали в настоящее время”, – цитирует CNN слову директора службы внешних связей RT Анну Белкину.

По словам экспертов FARA, Минюст США может в ответ как вынести повторное предупреждение, так и инициировать гражданское или уголовное разбирательство в отношении RT.

Накануне президент РФ Владимир Путин пообещал “зеркально и быстро” ответить на притеснения российских СМИ (RT и Sputnik) в США.

В конце сентября Twitter отчитался в Конгрессе США о расходах RT на рекламу своих аккаунтов среди американских пользователей. По подсчетам компании, телеканал за 2016 году потратил на рекламу $274 тыс. Еще $100 тыс. долларов пошло на политическую рекламу телеканала в Facebook.

Позднее Минюст США потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

NBC