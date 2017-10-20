Не говорите Путину «прощай»

Владимир Путин отшутился в ответ на вопрос об участии в президентских выборах. Вопрос о его выдвижении на новый срок напрямую не обсуждался, но именно эта тема была главной на форуме.

На первый взгляд может показаться, что нынешний так называемый президентский день на Валдайском форуме целиком посвящен внешней политике. А тема российских выборов аудиторию как бы не интересует. Или же эта тема больше не является актуальной.

Нет, это не так. Выборы — это главное в ходе Валдайской дискуссии. Даже несмотря на то, что они упоминаются лишь несколько раз, и то косвенно. Один раз ведущий вроде бы невзначай спросил, может ли в России президентом стать женщина. Путин ответил с улыбкой: «У нас все возможно». И второй раз – на вопрос из зала, какой глава государства видит Россию при новом президенте, Путин ответил: гибкой и технологичной.

Более трех часов пленарной сессии президент говорил об отношениях с Западом. Смысл такой: мы вам доверяли, а вы нас обманули; демократии на самом деле у вас нет никакой; это вы довели до деградации отношений; вы виноваты в украинском кризисе – поддержали переворот и свержение Януковича. Свобода слова, говорите? Где она у вас, если вы зажимаете наши СМИ? А у нас американские работают свободно. Маргарита Симоньян подтверждает: радио «Свобода» в России в лидерах по цитируемости. Владимир Путин резюмирует: на все жестко ответим и СМИ закроем, если потребуется, и ракеты где надо поставим. Но это будет ответ на ваши действия.

Тон выступлений главы государства был столь жестким, что два представителя Соединенных Штатов, которым далее слово, были явно растеряны. Они пытались как-то защищаться: как же так, Владимир Владимирович, мы же сотрудничаем, вспомните холодную войну – было же хуже. Но они зря ждут снисхождения – да, было хуже, но вы тогда нас уважали, а сейчас флаги срываете. Возразить нечего.

Так при чем же здесь российские президентские выборы?

Главное — в конце. Модератор резюмирует: Владимир Владимирович, никуда не уходите, вы же сами описали, что происходит; не то что России, миру вы нужны. Президент отшутился.

Ситуация на планете сложная, тяжелая, можно сказать. Россия вынуждена защищаться от постоянных нападок. В этой ситуации смена лидера страны не просто рискованна, а опасна. Чуть дашь слабину, чуть доверишься — и все, растопчут.

Лидер страны не может просто так объявить о выдвижении, его должны просить об этом. Также необходимы веские основания для того, чтобы остаться. И они есть — окружение крайне враждебно.

Оба условия, по сути, соблюдены, так что осталось лишь сказать: да, я пойду на выборы.

Дмитрий Дризе, “Коммерсант.FM”