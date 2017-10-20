Собчак может стать Медведевым

Интернет-пользователи вторые сутки обсуждают решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Причем она – оптимальный кандидат на роль преемника.

Оставим в стороне совершенно справедливые, но совершенно бесполезные возмущения в духе «Ах, какие же они все циничные негодяи, как же народ в очередной раз развели!» Во-первых, если разводка работает, наивно ожидать, что политические животные не будут ей пользоваться в своих корыстных интересах. Во-вторых, правильнее сказать, что народ — в том числе те, кто полагает себя самыми продвинутыми его представителями — сам с мазохистской последовательностью позволяет себя разводить. Кто мешал всем недовольным режимом и при этом не верящим в возможность регистрации Навального подготовить достойного, менее раздражающего публику кандидата? Ирину Прохорову, Дмитрия Гудкова, да кого угодно (теперь-то всем понятно, что можно было действительно кого угодно)? Кто мешает сделать это сейчас? Наконец, разве выдвижение Собчак означает, что сторонники Навального должны прекратить свою борьбу? Если кто-то теперь и чувствует себя обманутым, одураченным, то это не более чем результат инфантильного восприятия реальности. В-третьих, мы живем в стране, где то, что сегодня кажется маразмом, может внезапно обернуться торжеством здравого смысла и наоборот. Вспомните 1999 год. Половина тех, кто сейчас смотреть не может на светлый лик нацлидера, тогда видела в нем надежду и спасение от «авторитарного» Примакова и «коррумпированного» Лужкова.

Короче, не тратя энергию на бесполезные эмоции, предлагаю ответить на вопросы: кому все это нужно и как сделать так, чтобы от всего этого шоу как минимум не проиграл, а лучше выиграл я, как гражданин России?

С первым вопросом все просто. Безусловно, это выгодно, прежде всего, правящим башням и лично Владимиру Путину. Причем не только в краткосрочной предвыборной, но и долгосрочной перспективе. Во-первых, выборы превращаются в внешне нескучный и при этом полностью контролируемый процесс. Полный контроль для кремлевских стратегов – условие необходимое и практически невыполнимое в случае регистрации Навального. Во-вторых, стратегически, если вдруг в канун или после выборов произойдут сюрпризы, способные всерьез пошатнуть позиции Путина, Собчак – оптимальный кандидат на роль преемника. Как это ни парадоксально на первый взгляд, куда более надежный, чем любые взращенные им патриоты-государственники из числа молодых губернаторов или аппаратчиков. Как, на мой взгляд, логично заключил политтехнолог Александр Осовцов, «в силу истории взаимоотношений и личностных параметров Собчак – возможно, единственный человек, кому Путин может поверить в важнейшем для него вопросе – гарантиях личной безопасности».

Выгода Ксении Собчак также очевидна. Участие в кампании для нее – как бы ни относился к ней народ от условного «Уралвагонзавода» до продвинутых интеллектуалов – повышение собственной капитализации, причем не только в России. На Западе никто не будет воспринимать ее как «спойлера» при Путине, а строчка в резюме «боролась за Кремль» неизбежно поднимет ее рыночную стоимость, чем бы она ни предпочла дальше заниматься – хоть лекции читать, хоть новый бизнес открывать. Ну и, конечно, получив медийную площадку, Собчак, как и говорит в своем программном заявлении, сможет произнести множество важных красивых слов и заявить о себе как о защитнике гуманистических идеалов и прочих действительно важных ценностей.

Сложнее с вопросом, как это шоу отразится на нашем здоровье, благополучии и настроении? Ответ зависит ни от Путина, ни от Собчак, а исключительно от активности каждого, кто считает, что его это все касается. Добиваться допуска до выборов Навального, поддерживать его антикоррупционную повестку, активнее и регулярнее требовать освобождения политзаключенных, прекращения полицейского и судебного беспредела, вставать на пути ползучего псевдопатриотического маразма и цивилизационной изоляции страны… Я не вижу ни одной причины, почему участие в выборах Собчак должно помешать, а не стимулировать публичную активность неравнодушных. Как ничто, безусловно, не мешает – по крайне мере пока — окончательно на все забить, уехать, уйти в запой или оставаться не более чем зрителем этого шоу в расчете на то, что будет зрелищно, а на трибунах безопасно. Кремль думает, что танцует девушку, девушка – что использует Кремль. Обе стороны, разумеется, сделают все, чтобы использовать вас. Потому самое сложное – оно же и самое интересное – не дать никому собой манипулировать, делать свое дело, играть свою игру и самому использовать все возможности игровой площадки.

Станислав Кучер, “Коммерсант.FM”