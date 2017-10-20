123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В Bellingcat не сомневаются в том, что МН-17 сбит с российского “Бука”

"ДС"
20 октября 2017

Boeing MH17 над Донбассом сбил российский зенитный ракетный комплекс “Бук”

Об этом свидетельствует новое фото “Бука”, опубликованное 19 октября Объединенной следственной группой (JIT), пишет “ДС” со ссылкой на заявление экспертно-журналистской группы Bellingcat.

По их оценке, отличительные черты изображенного на снимке ЗРК “полностью совпадают с теми, что видны на правом борту “Бука 332″ в России почти за 4 недели” до катастрофы самолета “Малайзийских авиалиний” на востоке Украины.

“После сегодняшнего дня, когда опубликовано девятое доказательство присутствия на востоке Украины установки, принадлежавшей Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может”, – говорят в Bellingcat.

Отмена санкций в обмен на выдачу виновных в катастрофе МН17 невозможна – прокурор

Ранее, как писала “ДС”, в сеть выложили новое фото российского “Бука”, сбившего Boeing МН-17.

Также сообщалось, что Грузия передала Нидерландам ракету ЗРК “Бук” для расследования катастрофы малазийского “Боинга” на Донбассе.

Напомним, катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

“ДС”

Tags: Bellingcat, Бук, МН-17

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены