Кремлю нужна Украина послушная российским указаниям

Путин на «Валдае» не забыл в своей речи упомянуть про Украину, Донбасс и Крым.

В России, в Сочи с 16 по 19 октября проходил традиционный форум дискуссионного клуба «Валдай». Клуб это был создан 13 лет назад как интеллектуальный и научный форум, где обсуждаются злободневные вопросы, проводится анализ проблем, и вырабатываются стратегии их решения. Так было задумано изначально.

Первый форум был проведен в Великом Новгороде в 2004 году, недалеко от озера Валдай, именем которого назвали и сам форум, и дискуссионный клуб. Как и любой подобный интеллектуальный клуб, он создавался, что бы, прежде всего, способствовать диалогу российских и международных элит, выработке общих механизмов коммуникации и кооперации.

С 2014 года, с года начала российской агрессии против Украины, данный форум превратился в еще одну площадку «генерации и продвижения положительного образа России». Можно сказать, что этот клуб стал еще одним элементом пропагандистской машины Кремлевских властей. Подтверждением этому является посещение форума президентом России Владимиром Путиным в день закрытия работы форума. Эта «интеллектуально-пропагандистская» площадка была использована, что бы озвучить российские претензии.

Путин, как обычно, блистал своим косноязычием облачным в обтекаемые фразы и весьма специфические шутки. В целом его речь содержала два основных посыла мировому сообществу. Первый – вы погрязли в «двойных стандартах», как считает Путин, развитой мир позволяет себе одни вещи, которые, по его же мнению – априори недопустимо совершать всем остальным. Второй посыл, напрямую связанный с первым – «Вы, нас неправильно поняли», конечно – это прямой укор мировому сообществу за санкции, столь болезненно ударившие по федеральным элитам.

В основном его речь была адресована бывшим западным партнерам, с которыми сейчас Россия не может уже вести диалогов на равных. Путин уже не тот рукопожатый вершитель судьбы мира, каким он был еще четыре года назад, когда перед ним еще открывались двери G8, теперь он, как поют харьковские ультрас – «ла-ла-ла-ла». Возможно именно так он и войдет в историю…

Не обошел он в своем выступлении и вопросов связанных с Украиной. Крымскую проблемы Владимир Путин практически не упоминал в своей речи, даже когда критиковал «Запад» за введенные против России санкции. Про Крым он упомянул вскользь, касаясь вопроса противопоставления независимости Каталонии с решением «аналогичного», по мнению российского нацлидера, «косовского вопроса».

«Напомню, что, когда Крым, например, так же объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось. А теперь вот, пожалуйста, – Каталония. В другом регионе – Курдистан. И это, может быть, ещё далеко не исчерпывающий список. И возникает вопрос: а что мы будем делать, как к этому относиться?», – заявил Путин, группируя «крымский вопрос» вместе с независимость Каталонии и Курдистана.

Собственно говоря, ответ на свой «риторический вопрос», свидетельствующий о попытке глубочайшей манипуляции мировым общественным сознанием, Путин подготовил загодя. Для начала он уже традиционно бросил обвинения в «лицо» своим вчерашним партнерам в пристрастном выборе тех кого они поддерживают, а кого поддерживать не будут.

«Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть «правильные» борцы за независимость и свободу – и есть «сепаратисты», которые не могут отстаивать свои права, даже с помощью демократических механизмов», – сделал особый акцент Путин, обвиняя вчерашних партнеров России в пристрастности в вопросах независимости.

А вот дальше он видимо осмелев, набравшись недюжей храбрости бросил так коронное свое обвинение. Да речь конечно о о пресловутых «двойных стандартах», столь любимой темы пропутнской интеллектуальной тусовки.

«Подобные, как мы говорим всё время, двойные стандарты – вот ярчайший пример двойных стандартов – таят в себе серьёзную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов в мире», – традиционно подчеркнул Путин, переходя на любимую тему «двойственности стандартов».

Вот, собственно говоря и все, что можно хоть как то отнести в речи Путина на Валдайском форуме к вопросу Крыма. Однако, тема Украины, тема оккупированного Донбасса заняла в речи Путина, куда большее место.

«Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход. Твёрдо убеждены: даже самые сложные узлы, будь то кризис в Сирии или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине, надо распутывать, а не рубить», – Путин поместил Украину в одну «корзину» с Северной Кореей, Сирией и Ливией российских геополитических интересов.

На это заявление стоит обратить внимание еще и потому, что Путин явно очертил круг первичных российских интересов. Россия не намерена отпускать Украину от себя, для нее это такая же «вотчина», как и Северная Корея, и Сирия, и, в недавнем прошлом – Ливия. Есть в этом, что-то шекспировское, этакая вселенская трагичность, этакий Гамлет аля-Валдай, принц Ленинградский…

Собственно говоря, Путин дальше заявил, что России нужна «демократическая дружественная нам Украина», делая акцент на требование дружественности. Но более интересным является его другое заявление, касающееся территориальной целостности Украины. Вопрос касался обсуждаемой ныне миротворческой миссии на Донбассе, где по украинскому и американскому планам – жестко требуется установить контроль на участке украино-российской границы, полностью не контролируемой властями Украины с лета 2014 года, с момента российского вторжения на Донбасс.

«И этого показалось мало – давайте расширительно теперь толковать. Вы понимаете чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если до придания этим территориям особого статуса в соответствии с законом который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации на ровне с Сребницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим», – Путин объяснил, что он не одобряет в планах предусматривающих контроль над границей.

Оправдания Путиным своего несогласия с предлагаемым Украиной и ее партнерами мирным планом урегулирования сложившейся ситуации «ни войны, ни мира» – четко показывают основной посыл российской поддержки первоначальной идеи миротворческой миссии. Россия пытается защитить оккупированные ее территории, на Востоке Украины создав на линии соприкосновения кордон из миротворческих сил. Именно в этом цель – сохранить российские криминально-террористические анклавы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Ранее, президент Украины Петр Порошенко недвусмысленно дал понять, что успех мирного урегулирования в любом случае зависит от России. Только полное и безоговорочное выполнение всех условий мирной миссии ООН со стороны России позволит добиться результатов.

«Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего – требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ», – подчеркнул Петр Порошенко, комментируя закон о местном самоуправление на оккупированных территориях при осуществлении реинтеграции.

Можливість виконання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеткових режимів. Насамперед – вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України, і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ.Натомість наша репутація як країни, яка із відповідальністю ставиться до Мінських домовленостей, дозволяє щоразу продовжувати санкції проти Росії, країни-порушниці угод. І ці санкції значною мірою стримують агресора. Опубліковано Петром Порошенком 8 жовтня 2017 р.

С утверждениями Петра Порошенко нельзя не согласиться, только от проявленной воли и строгому следованию букве договоренностей Россией зависит деоккупация украинских территорий. Задача миротворческой миссии – более утилитарна создать условия для реинтеграции ОРДЛО, с восстановлением на этой территории государственного суверенитета Украины.

А потом такой же процесс должен обязательно пройти в Крыму. Только после этого Россия может ожидать снятие санкции и возможный свой возврат в клуб вершителей мира. Но это будет уже иная Россия, если конечно она к тому моменту будет…

А вот послушной московской указке Украины Путин не дождется. Это он может и не надеяться. Россия потеряла Украину навсегда!

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”