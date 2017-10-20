Нелегитимность президента России – шанс для российских регионов выбраться из тартараров, куда их затягивает этот самый президент…

Последнее время модно стало обсуждать предстоящее в России реалити-шоу «Выборы Путина». На сей счет сомнений в принципе не возникает – «выберут» именно его. Все остальное – цирковое представление, для того, что бы «14%» – выпустили пар, а «86%» – повеселились, от ощущения собственного превосходства над «пятой колонной», «агентами Госдепа» и прочими мифическим «бестиями», сродни российскому культурному примату-эндемику – «йокарный бабай».

Именно так и будет! И никак не иначе! В противно случае в этом шоу нет никакого смысла, для нынешних обитателей российских властных кабинетов. Цирк всегда пожалуйста, а хотите власти – придите и заберите ее, если получится…

Можно долго и нудно анализировать все это общественно-политическое непотребство, что пытаются называть «российской политикой». Но детали тут не столь важны на самом деле, ибо известен вектор развития всей этой системы, что бы понимать российское устройство надо не политологию изучать, а криминалистику, в части особенностей существования криминальных сообществ, таких, как колумбийские наркокартели. Вот тут все, прям, можно сказать тождественно!

В общем-то, стоит согласиться с утверждением «Россия – это Путин, а Путин – это Россия!». Нынешняя Россия, выстроенная за последние четверть века – и не имеющая ничего общего, не только с Российской Империей, но даже с РСФСР правопреемницей которой она себя считает – это Россия Владимира Путина. Поэтому все игры в этом загончике на 1/8 части суши, исключительно с высочайшего соизволения автократора Всероссийского, Главпахана Вовочки…

А вот тут возникает очень интересный момент, о котором пока никто особо не задумывается. И вот вопрос, почему никто на эту тему не задумался?

Помнится два года назад, когда только должны были только еще состоятся выборы в Государственную Думу, все обсуждали вопрос легитимности проведения этих самых выборов в оккупированном и аннексировано Крыму. Споры были жаркие, но в России выборы состоялись, их провели, в том числе и в Крыму. На мнение Украины и мирового сообщества в России просто наплевали, как они обычно это делают.

Итого стало – полное непризнание нынешнего состава российского парламента в Украине и отказ признавать принятые этим составом законы, постановления и т.д. Частично не признают состав нынешней Госдумы и в Европе и в Америке, за счет наличия депутатов от Крыма. Получился в этом плане интересный казус – частично или полностью непризнанный парламент от решения, которого на самом деле зависит ратификация тех или иных межгосударственных или международных договоров, соглашений и т.д. Понимаете в чем дело – такой договор или соглашение априори можно оспорить в любой момент сославшись на этот самый пункт. В общем, весело будет, если такой фокус провернуть…

Кстати, описанная схема реальный лайф-хак, например, заключить некий договор с Россией, получить по нему свою выгоду, а потом раз и сказать: «Все ребята у Вас парламент нелегитимный, вы договор не ратифицировали, значит, мы его тоже соблюдать не будем. Всем спасибо – все свободны…». И никто особо возмущаться не будет, всего-то там 11 друзей Путина остались…

А если расширить этот вопрос на предстоящие президентские выборы? Понимаете, что получаем? Выборы обязательно проведут в Крыму. А вот потом – президент становится полностью нелегитимным. Кстати, это еще та позиция общественно-политической «камсутры» будет для европейского истеблишмента. Им и признавать выборы нельзя, сами за санкции проголосовали. И не признать их тоже не с руки с кем дела вести? Как быть? В общем, позиция будет еще та, реальная «камасутара» от такой эквилибристики далека, даже в фантазиях…

Впрочем, речь не о них, а о России. А, да, надо отметить, даже если выберут, скажем, Алексея Навального, чего так желает некоторая часть этих самых «14%» – то выборы-то тоже необходимо не признать. Дело не Путине, и не в Навальном, Собчак и иже с ними, персонально. Дело даже не в Крыме, как это не цинично прозвучит. Дело в принципе – в соблюдение одних и тех же правил игры для всех. А президента – нельзя признать частично, он же не элемент нечеткой логики «тут легитимный», а «тут нелегитимный»…

Получаем, что? Правильно – коллапс всей системы!

В России вроде власть есть, но она сугубо для «внутреннего пользования». Можно даже министерство иностранных дел разогнать – за ненадобностью. Никаких внешних отношений с такой властью быть не может. В России это понимают – вот и зашевелились, и эти демарши в ПАСЕ – тому прямое свидетельство, в Европе тоже понимают, чем грядущее грозит.

Но тут есть одно обстоятельство, которое в этих условиях выходит на первый план. Россия – это Российская Федерация, государственным суверенитетом в ней обладают, прежде всего, субъекты федерации, а не федеральный центр. Получаем, что главы российских регионов и парламенты этих регионов – единственная легитимная власть сейчас, и тем более – после президентских выборов. Вот такой расклад получается.

Самое забавное, что даже снять главу региона с его поста будущий президент не сможет. Это может быть оспорено в международных судах, где глава федерации – априори нелегитимен и его решения не признаются. Кстати, я бы ввел бы такую норму для этой федерации, когда результаты федеральных выборов, прежде всего, должны были быть признанными в российских регионах.

Ну и напоследок – уже сейчас именно этот момент позволяет обходить санкции, думаю, его негласно и используют в настоящее время. Можно ведь контактировать непосредственно с властями регионов, в обход федерального центра, у региона может быть своя «автономная» внешнеэкономическая деятельность. Собственно говоря – свобода внешнеэкономической деятельности регионов это и есть их база суверенитета.

Не касается это только Крыма и Севастополя, последний вычленен в отдельный «регион» – город федерального значения. Вот против российских оккупационных властей этих «регионов», как раз и действуют санкции. Этим бедолагам с Путиным до конца, до камней с неба…

А вот остальные «материковые» российские регионы, даже сейчас – вольные птицы. Отсюда и недавнее заявление Сергея Гуриева о росте экономики в России. Все дело в регионах. А они очень разные по своему потенциалу. У одних полный крах, у других рост, а в целом «сальдо положительное», такое тоже вполне имеет место быть…

В общем, Путин на выборы – регионы на выход! Даже вопрос распада страны решается естественным путем, формально федерация может и дальше оставаться формальным конгломератом различных суверенных стран, возможно даже с единым экономическим и таможенным пространством. В остальном – каждый сам за себя, в силу своих способностей и возможностей.

И это – можно сказать последний шанс

А, федералы пусть дальше возятся со своими санкциями, да и оккупированным и аннексированным Крымом проблемы разгребают…

Олег Шро, специально для “Гуляй Поле“