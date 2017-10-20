Голанские высоты и Крым: аннексия аннексии рознь

Количество разных территорий по всему миру, аннексированных – большое количество. Например, Голанские высоты стали частью Израиля

Как раз в эти дни только 44 года назад стабилизировалась обстановка на южном и северном фронтах в Израиле во время самой опасной, грозящей уничтожением государству Израиль, войне Судного дня. Именно после этой войны Голанские высоты, завоеванные до этого в ходе Шестидневной войны 1967 года, фактически стали частью государства Израиль (юридически территория была присоединена только в 1981 году решением Кнессета – парламентом государства Израиль). Исход войны позволил Израилю начать заселять Голаны мирными гражданами и развивать на оккупированных и в дальнейшем аннексированных территориях сельское хозяйство и промышленность.

Сама по себе территория Голан под юрисдикцией Сирии (с 1944 по 1967 года) была заселена немногочисленными арабскими и друзскими деревушками и использовалось, прежде всего, в военных целях. И тут, если и сравнивать с Крымом разница очевидная – на полуострове до российской оккупации проживало чуть меньше двух с половиной миллионов человек.

Правда, то, что можно считать похожим – наличие коренного населения. В Крыму – это крымские татары. А на Голанах – друзы. Впрочем, судьба у них совсем разная. После оккупации и дальнейшего присоединения Голан к Израилю друзов никто насильно в гражданство Израиля не загонял, насильственной раздачи израильских паспортов не происходит.

Возможной схожестью причин аннексии как Крыма, так и Голан можно считать стратегическое значение регионов: Голаны использовались арабами для обстрела сельхозугодий Израиля, и использовался Сирией как военный плацдарм. Крым для России также, прежде всего, имеет военное значение прежде всего из-за базы ВМС РФ Черноморского флота. Однако в отличие от Сирии, вооруженные силы Украины с территории Крыма Россию не обстреливали.

В принципе, именно факт постоянных артобстрелов с территории Голанского плато и стал причиной силового захвата этой территории.

Впрочем, Израиль стал рассматривать Голанские высоты в качестве одного из перспективных регионов отнюдь не сразу. Между двумя войнами 1967 года (Шестидневная война) и 1973 годов (война Судного дня) возвышенность рассматривалась преимущественно в оборонительных целях. В заброшенные арабские деревушки никто не входил (арабы сами покинули территорию еще после Шестидневной войны). Друзы же, кто жил тут много веков, остались жить и вполне мирно ужились с уже новой властью.

Имея бизнес в аннексированной части Голанских высот в Израиле друзы по-прежнему остаются гражданами Сирии. Их родственные связи не зависят от Израиля и Сирии.

Уже в 1978 году был основан населённый пункт Кацрин (сейчас, по сути, региональный центр Голан). Спустя сорок лет, в Кацрине проживает почти 7000 человек, порядка 2000 семей.

Мэр города, единственный русскоговорящий (выходец из бывшего СССР, из Беларуси) среди всех градоначальников Израиля – Дмитрий Апарцев утверждает, что ничего общего между аннексией Крыма Россией и Голан Израилем нет.

«Я приехал в этот город в 1993 году, здесь проживало 2000 человек. Сейчас уже 8 тысяч 100 человек. Основанная масса людей, приезжающих сюда это молодые люди. В Кацрине проживают больше 60% работающего населения. Процент безработицы всего 4%. Это мизер», – говорит Апарцев.

На мои попытки сравнить Голаны и Крым он категорически заявляет: «Это кардинально разные вещи. За 50 лет присутствия Израиля на Голанских высотах она превратила абсолютную пустыню в процветающее место. И за последние 40 лет на всех Голанах проживает порядка 40 тысяч населения».

Население Крыма же, наоборот, за последние годы только сокращается: многие граждане Украины, кто не принял российской оккупации, перебрались на материковую часть Украины. Кто-то – на территорию материковой части РФ.

В отличие от глобальных планов «догнать и перегнать» «стройки века» – (например, постройки крымского моста), развитие аннексированных Голан идет поступательно. Сейчас, спустя сорок лет, этот регион считается самым быстро развивающимся в Израиле. Тут никто и никогда не говорил: «денег нет, но вы держитесь…».

Например, тут производится 50% всей бутилированной воды страны, четверть всех вин (порядка 40% экспортного вина) из Израиля производится именно на Голанах. По сельхозпродукции – ставка на производство молочной продукции (зеленная трава на Голанах сохраняется намного дольше, нежели в том же центре страны). Единственно, что ограничивает выпас скота – это минные поля, которые тут повсюду. По сути, таблички «Осторожно, мины!» здесь вдоль всех дорог, несмотря на то, что территорию каждый год потихоньку разминируют. Но все же, «эхо двух войн» в виде такой вот картинки очень ощутимо.

Во многом флёр мест боевых действий во многом привлекает сюда туристов – как самих израильтян, так и туристов из-за рубежа. Сирийские укрепления на горе Бенталь превратили в места паломничества туристов. Кстати, израильские и сирийские войска разделает контингент войск ООН. И который россияне категорические не хотят допускать еще на одну оккупированную часть Украины – на Донбасс.

Однако, несмотря на бурный рост экономики Голан, на увеличение населения (причем трудоспособного – а не как в Крыму – граждан пенсионного возраста, так как молодежь из Крыма уезжает) – ООН не признает аннексированные Голаны частью Израиля. И никто из политиков мирового уровня не поедет осматривать красоты Голанских высот. Или же трудно представить международный политический форум в столице Голан – Кацрине.

С 1944 по 1967 годы (юрисдикция Сирии над Голанскими высотами) – это был всего лишь военный полигон. Но даже несмотря на уже вложенные в развитие аннексированой до 1981 году территории средства, израильское руководство рассматривало потенциальную возможность передачи части Голан Сирии (помимо той части плато, которая граничит с озером Кинерет – до 1967 года граница Израиля проходила по обеим сторонам так называемого Галилейского моря дабы избежать повторения обстрелов территории Израиля с возвышенности).

Спустя больше чем сорок лет израильские Голаны с выстроенной инфраструктурой и высоким экономическим ростом – вполне лакомый кусочек для северного соседа еврейского государства. Правда, если даже чисто гипотетически предположить, что Израиль покинет эту землю, то можно быть уверенным – население там не останется, и, как следствие, и все, что создано руками евреев.

Израиль победил в реальной войне своего противника, распространив свою юрисдикцию на Голаны и спустя семь лет после войны Судного дня вкладывал и продолжает вкладывать огромные средства в развитие этой территории. И сами по себе Голаны уже давно стали интегрированной частью в доходах Израиля.

Кстати, сам факт аннексии государство Израиль не отвергает. В отличие от той же России, которая факт насильственного присоединения к РФ замаскировала под псевдо-референдум.

Так вот аннексированный Крым от факта российской оккупации только потерял. И, по сути, тянет страну-агрессора на дно.

Так что аннексия аннексии рознь.

Евгений Лесной, специально для “Гуляй Поля”