Стратегия Собчак “против всех” – гениальный ход по сохранению власти Путина

Не знаю, я вот обеими руками поддерживаю выдвижение Ксении Собчак. Наконец-то у россиян будут достойные кандидаты. Достойные россиян, я имею в виду. Выбор из подполковника КГБ и ведущей «Дома-2» – да это просто кристаллизованная суть России!

Недонаполеон и блондинка в шоколаде. Мания величия и пошлость. Никогда низы и верхи еще не были так органичны.

Если к этому прибавить, что одна идет по предварительному сговору со вторым в имитации с заведомо известным концом – так квинтэссенция сегодняшнего дня получается вообще полной.

Жаль, конечно, что в этом спектакле не будут участвовать такие замечательные потенциальные президенты как Леся Рябцева и Светлана Курицина. Я перфекционист и всегда стремлюсь к цельности картины. Цирк должен быть полным. Яровая, Мизулина, Мединский, Милонов, Валуев, Матвиенко, Поклонская – и над всем этим Президент Ксения Анатольевна. Ну хорошо же. Но на безрыбье и так сойдет.

Кстати говоря, при грамотном подходе Ксения Анатольевна может набрать совсем немаленький процент голосов.

Во-первых, как ни крути, но Ксения Анатольевна однозначно возьмет на себя значимую долю оппозиционных голосов. Возьмет, возьмет. Вы сейчас пошумите, друзья мои, повозмущаетесь, постебетесь, а потом все равно пойдете и поставите галочку за неё. Потому что других вариантов вам просто не оставили.

Во-вторых, её популярность среди прослойки электората – зрителей «Дома-2» – реально высока. О, не надо их недооценивать. Их много. Их очень много. Их миллионы. Десятки миллионов. Недаром эта смесь пошлости, нравственной идиотии и душевного стриптиза была так популярна на протяжении десятилетия. Потому и страна такая. Так что кандидат вполне отвечает запросам.

Ну и, в-третих, заявленная Собчак стратегия «кандидат против всех». Вот это и правда блестящий ход. Вот прям стопроцентное попадание. Действительно – хотите клоунады, ну нате тогда вам мою галочку в квадратике «Собчак». История уже знает примеры, как подобным образом мэрами городов становились котики, козлики, собачки и ослики.

Так что хайп обещает быть зачетным. Сдается мне, это будет знатная комедия.

Но вот что действительно вызывает недоумение…

Блин, все это обсуждается всерьез! Вот лента сейчас на полном серьезе обсуждает эти “выборы”.

Выборы. В России. Карл.

На полном серьезе приглашается политтехнолог, продвигавший Ангелу Меркель, Барака Обаму и Берни Сандерса!

На полном серьезе будут вбухиваться лямы баксов, собираться сотни тысяч подписей, разрабатываться стратегии, создаваться штабы, вестись агитация и прочее и прочее.

Люди на полном серьезе потеряли связь с реальностью и пошли участвовать в виртуальной имитации с таким рвением, как будто все это происходит взаправду! Люди всерьез обсуждают что-то про «выборы» на семнадцатом году правления Путина, который их уже четыре раза на резьбе крутил как хотел и в пятый достиг наивысшего пика мастерства в этом своем умении!

Вот скажите мне: положа руку на сердце – вы вот прям действительно на полном серьезе верите, что если вместо Собчак будет Алексей Навальный, то человек, развязавший три войны, убивающий оппонентов и перебежчиков, строящий власть на приближенных бандитах и убийцах, повязанный международными преступлениями, “Боингом” и гигантскими, невообразимыми ярдами баксов – действительно на полном серьезе отдаст вам власть в результате опускания листка бумаги в тумбочку с прорезью? Рили?

Все решаться будет на улицах. Только на улицах и исключительно на улицах.

Обычная логика реального мира подсказывает – для того, чтобы участвовать в выборах, эти выборы нужно завоевать. Выборы – это не просто голосование. Выборы – это возможность регистрировать партии. Возможность выдвигаться. Это свободные СМИ. Это равный доступ к СМИ. Это работающие институты судов, милиции и прокуратуры. Это наблюдатели. Это равное отношение закона ко всем. И только в последнюю очередь – честное прозрачное голосование.

Ничего этого в России нет. Ни-че-го.

О каких «выборах» вообще идет речь?

Точность формулировок. То, о чем я талдычу годами. Это не выборы. Это очередная спецоперация по сохранению власти узурпатора.

То есть алгоритм прост до банальности – сносим узурпатора, создаем институт свободных выборов и дальше выдвигаемся кто хочет, как хочет, куда хочет и за кого хотим голосуем.

Казалось бы, да.

Но нет.

Это еще одно «то, о чем я талдычу годами». Искусство грамотно закрывать глаза. Искусство всячески стараться не видеть правду. Не видеть реального положения вещей. Потому что реальное положение вещей требует реальных действий. А ведь так комфортно в своей зоне комфорта…

Нам кинули возможность поиграться в имитацию выборов, как дураку пивную пробку – ну, что ж, давайте в неё играться и делать вид, что мы не дурак. И пытаться не замечать гомерического хохота, исходящего сверху. От взрослых дядь, хозяев пробки.

В общем, друзья мои. Мораль моя предельно проста.

Вы можете выдвинуть хоть Ксению Собчак, хоть Юлию Навальную, хоть Махатму Ганди, хоть Леха Валенсу, хоть Елену Беркову, Хоть Лесю Рябцеву, хоть Свету Курицину – результат будетодин.

Царем у вас все равно будет Путин.

Играйтесь, чо.

Аркадий Бабченко