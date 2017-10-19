А хунта где? Чем оличается Россия от Украины

В массовом сознании приверженцев «русского мира», в Украине сейчас фашизм. Или нацизм. Версии могут быть разные, но смысл один — там что-то очень плохое, благо для большинства россиян эти термины обозначают просто некую ругалку. Что за ними стоит в политологическом и социально-экономическом смысле — это для многих наших соотечественников — темный лес. Фашизм (нацизм) для них там, куда укажут своими телеканалами «партия и правительство».

Чтобы разобраться в этом получше, стоит сравнить политические (и не только) системы соседних государств, разошедшихся после 2014 года, как в море корабли.

Ну, например, главой государства и в РФ, и в Украине является президент. Но в России он по Конституции 1993 года даже институционально обладает почти монаршими полномочиями, в Украине же возможности президента сильно урезаны. По факту же Владимир Путин, вне зависимости от того, как называлась его должность в 1999 и 2008—2012 годах, является главой государства с огромными полномочиями и в таковом качестве находится на вершине российского государственного Олимпа 18 лет. И, как мы все прекрасно понимаем, будет на этой вершине еще, как минимум, 6 лет после шоу 2018 года.

Парламент в нынешней России… Ну, да, он вроде бы есть, и выборы туда не шуточные. Но в любой момент по конституции президент может разогнать его. А потому Дума, скажем мягко, весьма послушна.

В Украине президент не имеет и четверти тех полномочий, которыми обладает его российский коллега. Там вообще не президентская, как в России, а президентско-парламентская республика. То есть и институционально, и фактически в «фашистской» Украине более демократическое устройство. Причем стало оно таким именно в результате «государственного переворота» 2014 года, который и был направлен на демократизацию политической системы. Впрочем, если говорить строго юридически, и переворота никакого не было. Изменения в конституцию Украины, превращавшие ее вновь в президентско-парламентскую республику, были внесены прежним, «януковическим» составом Рады.

Украинский президент не может ни при каких обстоятельствах взять и распустить Раду. Поэтому парламент там действительно являет собой образец народного представительства — он ершистый и самостоятельный. Президентская партия имеет в Раде 29% голосов, правящая коалиция вместе с «Народным фронтом» набирает около 47%. То есть это правительство меньшинства. Соответственно, власть в Украине не сосредоточена в одних руках. А значит, никакой «хунтой», «диктатурой» здесь и не пахнет.

Напоминать, сколько мест имеет в Думе «Единая Россия», наверное, не стоит. В том числе и потому, что Госдума, это как бы и не совсем парламент, а в силу означенных выше причин, скорее, его имитация.

Украинская и российская политическая и даже социально-экономические системы продолжают разъезжаться в разные стороны. Президент Петр Порошенко на днях внес в парламент законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. С аналогичным требованием под стенами Рады выступают сейчас и сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. А вообще, лозунг отмены депутатского иммунитета было одним из требований Майдана.

Напомню, что в России в начале 20-го века с такой идеей выступал лидер большевиков Владимир Ленин. Идея была хорошая — орган народного представительства не должен превращаться в собрание искателей привилегий и «теплых местечек». Никаких привилегий никому, если уж равенство — и так во всем! Проблема была лишь в том, что когда большевики пришли к власти в 1917-м, неприкосновенность депутатов Советов хоть и отменили, однако одновременно с этим и сами Советы очень быстро превратились лишь в «приводные ремни» одной единственной и непогрешимой партии.

В современной путинской России депутатская неприкосновенность — незыблема. Наряду с высокой зарплатой российских депутатов это часть привилегий, которыми они обладают по сравнению с простыми гражданами.

Между тем, обсуждение этого вопроса в Раде не на шутку всполошило некоторых российских проправительственных экспертов. Один из них уверяет на интернет-страницах государственного информационного агентства, что депутатская неприкосновенность отменена всего лишь в трех странах мира, причем две первые стыдливо им не называются, а третья — Намибия. Из чего следует «естественный» вывод с весьма сомнительным душком — мы ведь не Африка. Однако на деле и де-юре, и де-факто в ряде развитых «старых» демократий депутатской неприкосновенности фактически уже нет.

Например, в США 6 раздел ст. I Конституции формально гарантирует членам обеих палат Конгресса иммунитет от уголовного преследования, однако фактически их неприкосновенность сильно ограничена. Конгрессмена или сенатора не могут арестовать лишь во время их присутствия на заседании палаты, а также во время следования на сессию и возвращения с нее. Но… «за исключением случаев измены, тяжкого преступления и нарушения общественного порядка». То есть фактически он может быть арестован как любой обычный гражданин за все маломальски значимые нарушения закона.

Похожие правила действуют и в отношение депутатов парламента в Ирландии, Норвегии, Австрии. Не требуется предварительного согласия парламента для допроса, обыска и конфискаций у депутатов во Франции и Бельгии.

Строго говоря, не факт, что депутаты Рады в этот раз проголосуют за отмену своего иммунитета (попытка провести такой законопроект уже была), но сама постановка этого вопроса уже шаг вперед — в России его сегодня никто даже не затрагивает.

Зато в РФ ставится другой вопрос: о привлечении к ответственности за участие подростков в протестных митингах их школьных учителей и родителей. То есть семимильными шагами бежим к «политической свободе и демократии».

Социально-экономические системы двух стран тоже расходятся в разные стороны. В то время как президент «фашистской» Украины повышает пенсии, которые уже достигли, а по отдельным категориям пенсионеров даже превысили российские, президент «антифашистской» России ставит вопрос о «повышении ответственности» россиян за собственное здоровье. То есть, в переводе с политического языка на обычный, — о еще большем переходе к платной медицине, чем это уже имеет место сейчас.

Александр Желенин, “Росбалт”