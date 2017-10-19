Нефть продолжает дешеветь

Мировые цены на «черное золото» эталонных марок продолжают опускаться в ходе торгов днем в четверг, в то время как инвесторы реагируют на геополитические риски, в частности, вокруг ситуации в Ираке и Иране.

По состоянию на 14:31 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent упала на 1,27% до $57,41 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,25% до $51,39 за баррель, сообщает ПРАЙМ.

«Геополитические риски вернулись на нефтяной рынок, вызвав опасения влияния конфликта между военными силами Ирака и Курдистана на добычу нефти. Есть также и растущая неопределенность по поводу ядерной программа Ирана, и в том, что она может значить для нефтедобычи», — указали аналитики ING Group.

Ранее Миннефти Ирака предостерегло иностранцев от заключения соглашений по нефтегазовым месторождениям с властями Иракского Курдистана, назвав их незаконными. Согласно этому заявлению, министерство и правительство оставляют за собой право обратиться в местные или международные суды для защиты национальных богатств.

В Иракском Курдистане в сентябре состоялся референдум о независимости автономии от Ирака. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Ранее президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отказался подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. При этом президент не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

ПРАЙМ