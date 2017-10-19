Михо-Майдан − повод для грусти россиян

Так называемый Михо-Майдан в центре Киева — свидетельство выздоровления и стабилизации украинской политической системы. То, что в Украине возможна подобная форма политической конкуренции и политической борьбы после революции 2013–2014 годов, — маркер невозможности диктатуры и узурпации власти. (А вот для россиян события в Киеве — повод для серьезной политической печали: ничего подобного в Москве невозможно априори!)

Хотя сама акция не нравится ни президенту Порошенко (но, видимо, напрасно он не встретился с представителями протеста), ни его сторонникам, ни многим украинским жителям, опасающимся катастрофических последствий. Зато она очень даже нравится ведущим и протагонистам политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах.

Итак, это не Третий Майдан, а масштабная политическая демонстрация.

В 2004 и 2013 годах в Украине была критическая масса людей и критическая масса протестных эмоций, присутствовала общенациональная повестка дня, у многих людей было ощущение, что власть «кинула» и «развела» народ, и что «быть иль не быть». Сейчас — есть ощущение, что власть неэффективна, всё так же коррумпирована, но она — не демоны из преисподней, а просто неэффективные и растерявшиеся перед сложными политическими вызовами барыги.

Тогда была очень четкая и понятная линия размежевания: ты — за белое или за черное? За Януковича и «Беркут» или за «светлое европейское будущее»?

Сейчас — эта линия не всегда различима. Кто власть, а кто оппозиция, — сразу так и не поймешь. Некоторые лидеры протестантов, осаждающих Верховную Раду, могут пройти внутрь этого помещения и сесть в свои кресла в зале заседаний.

Михаил Саакашвили взывает к Порошенко — мол, уходи в отставку! (Правда, делает это под стенами Верховной Рады, а не Администрации президента.) Но тема досрочных президентских и даже парламентских выборов не стали главным трендом.

Ну и, кстати, ни у России, ни у США пока нет в нынешних протестах своих симпатий. Порошенко или Саакашвили? Саакашвили или Порошенко? Общий уровень критики Порошенко в российских СМИ за последние несколько дней стал, пожалуй, ниже. О Саакашвили все последние 9 лет на российских федеральных телеканалах говорили исключительно с упоминанием съеденного галстука. Но в последние несколько дней вдруг о галстуке перестали упоминать. Наоборот, некоторые спикеры даже подбадривают — мол, давай действуй, вали хунту!

Тогда была массовая поддержка киевских обывателей, среднего и креативного класса, студентов, молодежи. Сейчас — вокруг Верховной Рады — крепкие парни преимущественно с боевым опытом.

Тогда, после ночного избиения студентов, главная претензия к власти — за то, что она деспотична и бесчеловечна. Теперь — что она тормозит реформы или не очень эффективно их проводит.

Но то, что есть сейчас, — это сложный политический конфликт, игнорировать который уже невозможно. И репрессировать который тоже невозможно — без обрушения легитимности власти. И это, на самом деле, создает новое окно возможностей для украинской политической системы — для перехода к форсированной модернизации, для создания новых точек роста и развития, для ротации элиты, для преодоления застоя и неопределенности. Хотя и власть, и те, кто называет себя оппозицией, могут пройти мимо этого спонтанно образовавшегося шанса.

Андрей Окара