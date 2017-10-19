Собчак предлагает миру вместе с Россией решить, чей Крым

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила, что хочет участвовать в выборах президента России в 2018 году, не поддерживает российский слоган «Крым наш», но и не против него.

«Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле», – заявила Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Собчак отметила, что уже 5 лет вместе с оппозиционерами и «десятками тысяч других людей» выходит на митинги и требует изменений, однако этого не происходит.

“Ведомости”