Украинцы перестают ездить в оккупированный Крым

Пассажиро-транспортный поток через административную границу с аннексированным Крымом с момента захвата полуострова ежегодно снижается

Об этом сообщает “ДС” со ссылкой на Государственную пограничную службу.

“В 2016 году админграницу пересекли почти на 100 тысяч транспортных средств меньше, чем в предыдущем. Не стал исключением и 2017 год, за 9 месяцев которого админграницу в обоих направлениях пересекли 1 миллион 976 тысяч граждан, что на 8% меньше, чем в прошлом (2 миллиона 150 тысяч)”, – сказано в сообщении.

Количество транспортных средств снизилось с 417 тыс. в 2016 году до 323 тыс. в нынешнем.

“ДС”