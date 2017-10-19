Большинство россиян не желает платить Украине за оккупацию Крыма

Большинство россиян – более 90% – не согласились с предложением президента Чехии Милоша Земана выплатить Украине компенсацию за Крым, свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного ВЦИОМ.

Об этом пишет в четверг российская газета “Известия”, которая ознакомилась с результатами данного социологического исследования. В частности, предложение Земана сочли разумным лишь 6% опрошенных.

Опрос проводился 13–14 октября 2017 года по телефону. В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Со своей идеей выплатить Украине компенсацию за Крым президент Чехии Милош Земан выступил 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Земан отметил, что присоединение Крыма к России уже свершившийся факт и вернуть ситуацию в первоначальное состояние уже невозможно. В этих условиях, предложил он, вопрос можно решить путем выплаты Украине компенсации от России – либо в финансовой форме, либо нефтью и газом.

Власти Украины отвергли это предложение. В заявлении украинского МИДа подчеркивалось, что страна не будет торговать своей территорией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каких выплатах Украине за Крым речи быть не может, поскольку полуостров “легитимно вошел в состав России”.

“Известия”