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Новости

Украина отказалась выполнять соглашение с РФ о специализации предприятий, производящих военную продукцию

"УКРАИНСКИЕ НОВОСТИ"
19 октября 2017

Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2000 года и вступило в силу 4 марта 2005 года.

Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

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В то же время, статья №10 документа гласит, что прекращение действия данного соглашения не влияет на обязательства хозяйствующих субъектов сторон в соответствии с договорами (контрактами), заключенными в рамках соглашения во время его действия, если стороны не договорились об ином.

Напомним, в августе Кабмин прекратил действие межправительственного соглашения с Россиейо порядке взаимодействия при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

“УКРАИНСКИЕ НОВОСТИ”

Tags: вооружение, предприятия, Украина-Россия

© Гуляй Поле

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