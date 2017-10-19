Сыграют ли русские Иран против Украины на фоне заявлений Трампа…

Россия продолжает генерировать новые кризисные ситуации на Ближнем и Среднем востоке, где играет не последнюю роль, пытаясь переориентировать внимание международного сообщества (в первую очередь – США) к разрешению новых кризисов, параллельно отвлекая внимание от постоянно звучащих обвинений в свой адрес (скрытая финансовая и военно-техническая поддержка террористических объединений ИГИЛ, Рабочая партия Курдистана, Хезбалла, Талибан и.д, не говоря уже о «братской помощи» ЛДНР).

Нежелательны Кремлю и лишние упоминания о сотрудничестве со странами, находящимися под санкциями (Северная Корея, Иран и др.) По своему обыкновению РФ пытается перекладывает вину на другие страны – тем самым создавая противостояния на информационном и дипломатическом фронтах. Не привыкать.

Афганский гамбит России

Из последних сообщений на тему. Корреспондент британского издания Times из Кабула утверждает, что Россия вот уже полтора года как финансирует боевые отряды талибов в Афганистане. Цель тривиальна − ослабить противоборствующую им группировку «Исламское государство» и подгадить США и НАТО.

Посредством интервью с талибским казначеем, отвечающим за несколько районов одной из 34 афганских провинций, утверждается, что Россия бесплатно поставляет боевикам через Узбекистан нефтепродукты. Мол, после реализации топлива через связанные с талибами компании, выручка за вычетом импортных пошлин достается полевым командирам.

По оценкам газеты, «навар» от поставок − $2,5 млн в месяц. «И это лишь «один из многих» способов поддержки талибов», − сказал казначей, добавив, что «принимать деньги от России им не очень нравится, но «сейчас нужны средства для джихада».

«В отношениях с нами они преследуют три цели. Разбить «Исламское государство»; дестабилизировать правительство Афганистана, за которым стоят США; нанести урон и унизить НАТО», − резюмирует интервьюируемый.

Конечно, насчет «разбить» ИГИЛ, который Москва вот уже в течении двух недель «переселяет» в Афганистан на фоне поражения Халифата в Сирии и в Ираке, а также взятия Ракки, можно поспорить, а вот с остальными утверждениями представителя Талибан нельзя не согласится.

Разумеется, Москва все отрицает: клевещите русофобы: «Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», – говорится в соответствующем комментарии МИД РФ.

«Россия не оказывает какой-либо поддержки движению талибов и последовательно проводит политику помощи правительству Исламской Республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков», – добавляют в ведомстве Лаврова.

Но чтобы там не говорили в сталинской высотке с советским гербом у шпиля, но это только подтверждает намерения Кремля разыграть очередную кровавую партию в Афганистане и у его границ с дальнейшим прицелом на Среднюю Азию. И в кремлевском сценарии уже определены роли, как Талибана, так и ИГИЛ,

В результате последней атаки террористов-смертников, за которую взял на себя ответственность Талибан, на полицейский участок в городе Гардез афганской провинции Пактия погибли 33 человека, ранения получили 160 человек.

Нас нет, но мы есть

Как отмечают аналитики «Информационного сопротивления», схема действий по Афганистану, как и по Сирии и по КНДР – обычная и шаблонная для Кремля: создание кризиса и продажа услуг по «урегулированию» или «решению» его производных в обмен на необходимые для России уступки со стороны Запада.

«Введение США санкций против России на уровне закона стало закономерным этапом международной изоляции Кремля, в которую тот попал из-за оккупации украинского Крыма и отдельных районов Луганской и Донецкой областей, уничтожение вместе с Башаром Асадом умеренной оппозиции, а не ИГИЛ, в Сирии, вмешательства в американские выборы, попыток устраивать перевороты и других деструктивных действий на международной арене», − утверждают в «ИС».

Однако такое развитие событий не только не останавливает Москву, но и провоцируют ее на новые попытки расширения и углубления имеющихся кризисов и создание новых.

Таким образом, на данном этапе Путин намерен «педалировать» афганскую тему, используя давние и близкие отношения Москвы с Талибаном.

И это не секрет, в частности для США. Так 22 августа на пресс-конференции в Госдепе его глава Рекс Тиллерсон заявил: «Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это – нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это».

Ранее об этом же говорил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе и командующий войсками США в Европе генерал армии США Кертис Скапарротти: «Россия оказывает помощь исламистскому движению Талибан в Афганистане, воюющему против поддерживаемой США власти страны».

При этом, как отмечают в «ИС», Талибан россияне представляют, как меньшее зло по сравнению с ИГИЛ, а поддержание с ним контактов аргументируют недопущением распространения в Афганистане влияния Халифата, а также придерживаются точки зрения, согласно которой мир в Афганистане может быть, достигнут только путем переговоров между афганским правительством и Талибан.

При этом, устанавливая и развивая тайные контакты с талибами, Москва планирует сделать их в дальнейшем отправной точкой, так называемой площадкой, для своей дальнейшей «гибридной интервенции» в Афганистане и создании подконтрольных себе «прокси-ресурсов» в этой стране.

Вполне естественными на фоне этой игры в ужасного и такого себе лайт-террориста выглядят непрекращающиеся попытки обвинений со стороны Россией оппонентов в незаконных поставках оружия, в которых Украине российскими спецслужбами и пропагандистами отводится особое место.

Украина не может быть не при чем

Вот уже несколько месяцев едва ли не каждую неделю появляются такие сведения от «авторитетных источников». Задачи этих кампаний прозаические – дискредитация, внесения напряжённости в отношения с партнерами в т.ч. с США, конкуренция и тщетные попытки вытеснить Украину с мирового рынка военной техники. Доказать, правда, обвинения не удается, но тут тот случай, когда дезинформаторам важен и фон, и осадок, сопутствующие этим «сенсациям».

Важно то, что, антиукраинские информационные кампании или «вбросы» Москвы о якобы незаконных поставках украинского оружия террористам и странам – изгоям, как правило, были связаны с необходимостью ухудшения двухсторонних отношений Киева с другими странами (например, Турцией), будущим важным решениям на международной арене (например предоставление оборонительного летального оружия Вашингтоном) или развитием кризисных ситуаций, в которых Москва принимала и принимает непосредственное участие, в регионах российского интереса: Северная Корея, Сирия и Иракский Курдистан, Афганистан.

В общем, как шутят эксперты, по активности российских медиа в освещении деятельности украинской оборонной промышленности и экспорта вооружений можно сверять часы, по которым происходят ключевые для Киева внешнеполитические события (переговоры, визиты высших должностных лиц и т.д.).

Далее. Не приходится сомневаться, что по мере углубляющейся изоляции России и успешного развития Украины эти атаки будут не только продолжаться, но и нарастать.

Естественно, основными направлениями информационных атак, остаются и останутся нестабильные регионы с локальными военными конфликтами и прочими противостояниями (Сирия, Ливия, Южный Судан, Ирак, Афганистан), террористические организации (таких как ИГИЛ, Рабочая партия Курдистана (РПК), Хезбола, «Талибан» и др.), страны-изгои (Северная Корея, Иран).

Иран по курсу. Так сказал Трамп

Весьма вероятно, что следующим направлением, по которому российские спецслужбы и обслуживающий их персонал станут «мочить» Украину – иранское. Этому способствует текущая информационная повестка и последние заявления президента США Дональда Трампа об Иране.

Итак, что же сказал недавно столь «желанный» или уже «нежеланный» Москвой хозяин Белого дома: обвинил Иран в финансировании КНДР, поддержке «Аль-Каиды» и «Талибана».

В общем, если в ближайшее время Москва, подвязав и предыдущие сфабрикованные обвинения в адрес Украины, заявит, что Киев поставлял Ирану оружие и военные технологии (ракетные, ядерные); или через Иран –Северной Корее, террористическим организациям таким как Хезболла и Талибан, а также хуситам в Йемене и т.д., удивляться будет нечему. Слишком все очевидно и предсказуемо.

По мнению лубянских, товарищей после этого, Трамп, например, должен начать рвать и метать, не задумываясь зачем Киеву так неумно и не вовремя подставляться, а в столицах суннитских монархий Персидского залива – должна быть «изжога» на упоминание Украины со всеми вытекающими для дальнейших двухсторонних отношений в т.ч. в военно -технической сфере…

Кстати, тут уместно вспомнить о том, как в феврале 2015 года, в преддверии проведения крупнейшей в мире ярмарки вооружений IDEX-2015 в ОАЭ, в арабскую прессу из РФ транслировалась информация о снабжении Украиной шиитских повстанцев – хуситов в Йемене, которые совершили военный переворот в этой стране при поддержке Ирана и вот-вот угрожали перейти в наступление на близлежащие провинции Саудовской Аравии.

А накануне 13-й Международной оборонной выставки «IDEF-2017» , которая проходила в мае этого года в Стамбуле, и визитам Секретаря СНБО Украины Александра Туринова в Турцию, Москва предприняла очередную попытку обвинить Украину в нелегальных поставках вооружений террористам. На этот раз малоизвестные сайты и блогеры разгоняли историю о том, как в Турции были якобы перехвачены части ПТУР 9K111 «Фагот» и 9K113 «Конкурс», будто бы нелегально следовавшие из Украины в Иран. Понятное дело, груз предназначался террористам, в частности «Рабочей партии Курдистана» и ИГИЛ.

В общем, русские, возможно, надеются на срабатывание своей пословицы о том, что «вода камень точит».

“Информационное Сопротивление”