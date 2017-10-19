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Взгляд

Московское кольцо для Украины

Всеволод Непогодин, специально для "Гуляй Поле"
19 октября 2017

Россия отвлекла Украиной своё население от внутренних проблем. Украинофобия стала модной темой для разговоров в кабаках внутри Садового кольца. Москвич не знает в деталях, что происходит в Самаре или Иркутске, но зато ему кажется, что он прекрасно осведомлен что происходит на Крещатике.

 «Окольцевали» – так пренебрежительно говорят о мужчине, вступившем в брак и после росписи в загсе лишившегося определенного количества прав и свобод. «Окольцованные» – так я насмешливо говорю о москвичах, находящихся внутри множества колец. Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, Московское центральное кольцо, МКАД – окольцевали столичных жителей по полной программе. Они, как и несчастные женатики, тоже лишены множества прав и свобод.

Но главное все-таки не это – именно внутри московских колец наблюдается наивысшая концентрация ненависти к Украине. В российской глубинке отношение к Украине зачастую индифферентное. Есть конечно в любой Вологде политические психбольные, смотрящие все останкинские ток-шоу и как попугаи повторяющие тезисы за Киселевым и Соловьевым. Но в целом среднестатистическому российскому провинциалу нынче особо нет дела до Украины. Это когда доллар стоил 35 рублей мещанин из Йошкар-Олы мог лежа на диване грозить кулаком Киеву, а после падения национальной валюты и экономического кризиса у него прибавилось новых забот и стало не до шапкозакидательства касаемо Украины. А вот москвич ухудшение положения России ощутил меньше всего и еще-таки имеет наглость рассказывать как следует жить киевлянам, одесситам и львовянам.

Революции в России быть

Самые любопытные персонажи московского украинофобского паноптикума это политологи на поводке у Администрации Президента. Откормленные, холёные, лощеные, самодовольные, насквозь пропитанные цинизмом. Весь 2014 год они упрямо озвучивали сурковские темники о том, что Украина вскоре непременно перестанет существовать, но жидко обделались и теперь предпочитают не вспоминать о тогдашних заявлениях.

Cейчас у них непростой период и головоломка похлеще, чем задача очернить всеми неправдами Украину. Политологи рвут нынче себе мозг на части, пытаясь придумать обоснования нового президентского срока Путина.

Всем понятно, что сегодня Путин для России – это дорога в никуда. Ясно, что условный «Путин 2.0» это выдумка, фальш и подделка. Не будет уже никакого нового Путина. Будет только дряхлеющий ботоксный дзюдоист, чья дремучая заскорузлость уже давно поперек горла всем здравомыслящим россиянам.

Но политологам приходится врать не краснея, сочиняя небылицы о необходимости консолидации страны вокруг царя Владимира – Гэбистское Солнышко. Дескать инородцы поработят отчизну если россияне не проголосуют за Путина. Кранты настанут и чувашам и эвенкам (хотя, казалось бы – куда уже хуже?!), если не поддержат Владимира Владимировича.

Россия. От ступора к хаосу

Тяжел хлеб московского политолога, я не спорю. Только вот раньше московский политолог мог прилично заработать, проводя предвыборную кампанию в Украине, а сейчас для него этот путь закрыт. А в России на выборах столько не заработаешь как в Украине – конкурентной борьбы ведь практически нет. Выборы в России — это зачастую просто подтверждение кадрового решения, принятого в Управлении внутренней политики Администрации Президента РФ.

А вот москвич со средним достатком. У него вполне приличная работа и солидный доход. Он не столь противен как столичный политолог. Но вот отношение к Украине у него столь же негативное. Нет, он не смотрит останкинскую продукцию. Он не слушает байки про Украину московского политолога. Только дачу ему строят заробитчане из Стрыйского района и именно по ним у него формируется представление о всей Украине. Труд заробитчанина нелегок, на чужбине некомфортно, постоянно скучает по родному дому и жене с детишками. Оттого заробитчанин угрюм, нелюдим, насторожен и порой может перебрать с алкоголем. Только москвич других украинцев кроме заробитчан в жизни не видел. Разве что был когда-то командирован в Донецк в эпоху Януковича и был поражен тамошнему архаичному родоплеменному дикарству. И поэтому москвич яро презирает Украину всеми фибрами души.

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А вот москвич с уровнем дохода ниже среднего. Он себе не может позволить поездки во Флоренцию на выходные как политолог и строительство дачи как представитель мидлкласса, а  поэтому довольствуется пятничными посиделками в дешевых пивных, где под пенный напиток рассуждает вслух о судьбе Украины. У него больная мать со скромной пенсией, невыплаченная ипотека, безработная жена на шее, но зато его очень волнует активность украинских националистов во Львове. Фантастически комичный персонаж в своей украинофобии. Демонтаж украинской государственности для него является жизненно необходимым вопросом первоочередной важности, хотя как измениться лично его судьба если Украина вдруг перестанет существовать он внятно сформулировать не может. Таджика-мигранта, убирающего его двор, он предпочитает не замечать, но зато он успел сосчитать с точностью до единицы количество факелов на марше в Киеве.

Россия отвлекла Украиной своё население от внутренних проблем. Украинофобия стала модной темой для разговоров в кабаках внутри Садового кольца. Формула тут проста: «Чем ближе к Останкино – тем выше градус ненависти к Украине». Москвич не знает в деталях, что происходит в Самаре или Иркутске, но зато ему кажется, что он прекрасно осведомлен что происходит на Крещатике – вот результат информационной политики, проводимой АП посредством останкинской иглы.

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Коллективный Сурков нанизывает мозг москвича словно кольцо лука на останкинский шампур и прожаривает до состояния полной невозможности самостоятельного критического мышления. Москвич находится в постоянном кольце оцепления информационного кремлёвского ОМОНа.

У москвича очень много времени для размышлений из-за собянинских пробок – что ещё делать, когда вынужден находиться в застывшем без движения автомобиле как не философствовать?! И москвичу ошибочно кажется, что он – элита российской державы. Он высокомерно посматривает и на жителя Киева, и на обитателя дома с резным палисадом в Вологде. Он всем всё советует и думает, что больше всех знает. Хотя на самом деле он окольцован и связан по рукам московской действительностью. К сожалению, москвич еще не скоро осознает, что Украина это суверенное независимое государство, имеющее право на своё мнение, весьма отличающееся от его точки зрения. Украина сегодня в массовом сознании москвича это шебутной аграрный придаток к России, непонятно почему качающий права и отбрыкивающийся от российских имперских амбиций.

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Москва нынче – недружелюбный город для украинцев. Сейчас сотрудники патрульно-постовой службы в Москве относятся к обладателям паспортов с трезубцем столь же скептически, как и к лицам кавказской национальности после серии террористических актов в начале нулевых. Если окажетесь в Москве, то советую избегать проверки документов. Оберут по беспределу как гопники, да еще и унизят по национальному признаку – вот вам московские реалии. В старинной песенке из кинофильма Александре стало обручальным Садовое кольцо.

Спустя сорок лет Садовое кольцо стало для украинцев местом сосредоточения врагов государства, украинофобов и просто городских сумасшедших, свихнувшихся от передозировки кисилёвщины. Садовое кольцо нынче — это кольцо от гранаты, если выдернуть которое взорвётся вся Россия.

Главное только, чтобы Украину взрывной волной не задело…

 Всеволод Непогодин, специально для “Гуляй Поле”

Tags: Владимир Путин, Москва, Россия, украинофобия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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