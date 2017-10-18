МИД Украины выясняет обстоятельства задержания украинца в Ростовской области

В министерстве намерен выяснить все обстоятельства задержания Романа Терновского в Ростовской области России. В тоже время, в “Правом секторе” отрицают связь задержанного с партией.

Министерство иностранных дел Украины поручило своему генконсульству выяснить обстоятельства ареста и условия содержания под стражей украинца Романа Терновского, которого российская сторона обвиняет в причастности к Правому сектору.

Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает “Фокус”, со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Дано поручение срочно обратиться в компетентные органы Российской Федерации с требованием – предоставить информацию об обстоятельствах задержания и месте содержания указанного гражданина Украины”, – отметил он.

Интересно, что пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский заявил, что Терновский не был членом партии Правый сектор.

Кроме того, по его словам, уже год участники организации не имели с ним никаких связей.

Также Скоропадский добавил, что не знает, каким образом Терновский попал в Россию.

“Фокус”