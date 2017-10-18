В Москве пристально следят за событиями в Киеве

Внимание российских властей снова, как и 4 года назад, приковано к событиям в Киеве. Правительство и аппарат президента РФ с пристрастием отслеживают происходящие в Украине события.

Как и 4 года назад, в России внимательно следят за событиями в Украине. На сей раз в фокусе внимания российских властей разворачивающиеся вокруг Верховной Рады Украины.

В правительстве России следят за событиями, происходящими в Киеве возле Верховной Рады. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает “Левый Берег”, со ссылкой РИА Новости.

“Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной – это очевидный факт”, – сказал Песков.

Он также заявил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли нынешняя ситуация в украинской столице на реализацию Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, во вторник около 5 тыс. человек вышли на митинг возле Рады. Ключевыми требованиями участников акции являются изменение системы выборов в Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, создание антикоррупционного суда, ограничение депутатской неприкосновенности. Митинг организован оппозиционными политическими силами во главе с Михаилом Саакашвили.

Протестующие пытались прорвать кордон полиции, сломав при этом рамку металлоискателя. У некоторых правоохранителей отобрали щиты. В ходе столкновений пострадал один полицейский и трое гражданских лиц. О задержанных не сообщалось.

Позже митингующие начали устанавливать у Рады палатки. Они также пытались не выпускать депутатов из здания парламента. Генеральный прокурор Юрий Луценко, а также руководство Национальной полиции заявили, что сноса палаток у Рады не будет.

“Левый Берег“