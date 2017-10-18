ЛЕСНАЯ_СРЕДА: Есть такая профессия «мнения не высказывать»

Каждому, кто приходит в журналистику, разъясняют золотое правило этой профессии – быть беспристрастным. И всегда, вне зависимости от собственного мнения по тому или иному вопросу. Это, по сути, и есть главная разделяющая черта двух профессий: журналиста и работника пропагандистского фронта.

Но человеческая сущность такова, что зачастую мы все же так или иначе высказываем свое мнение. В любой статье, репортаже и тем более телевизионной программе, за счет верстки всегда можно подтолкнуть зрителя, читателя, радиослушателя к тому или иному мнению. И тут сотрудники новостных программ росСМИ превзошли всяческие ожидания.

Пишу про это с полной степенью уверенности, ибо сам еще пару лет назад так или иначе трудился на федеральных каналах РФ (предупреждаю во избежание каких либо инсинуаций – единственный политически мотивированный и направленный на создания отрицательного образа лихих-90-х в моей карьере была как раз одноименная программа «Лихие-90»). Впрочем, не об этом речь.

Умения создавать грамотный пропагандисткий продукт, отточенный годами на внутрироссийской тематике успешно пригодился в 2014-м, для создания образа «укрофашиста». Впрочем, даже используя откровенную ложь деятели от росТВ все же пытались сохранять «красивую мину при плохой игре» и даже извинились после разгоревшегося скандала из-за «распятого мальчика».

Однако, тут как раз история о том, что «ложечки вернули, а вот осадочек остался». Но, если сравнивать телепродукт (точнее любой продукт СМИ) с кулинарией, то уместнее всего сказать, что может и простая, зачастую пресная кухня рабочей столовки в России превратилась в кухню с такими же ингредиентами, только вот чтобы ее ели – ее обильно сдабривали специями.

А ведь всем известно, чем больше в еде глюконата натрия (главная специя фастфуда), тем быстрее привыкание. И возвращаясь обратно к терминологии масс медиа и к уже нынешним событиям, понимаешь – от журналистики в РФ даже намека не осталось.

Меня совершенно не возмутило и даже ни каким образом не задела история с поведением телеведущего «Первого канала» России Артема Шейнина. Кстати, когда я уезжал из РФ этого персонажа в эфире федерального канала не существовало, вместо него программу «Время покажет» вел Петр Толстой – он хоть и прямой потомок великого писателя, однако точно не ориентир морально этических норм. И если Толстой просто хамил в эфире, то Шейнин – показательно (заметьте программа выходит в прямом эфире) включил «пацана на районе» и придвинувшись в плотную, схватив за шею одного из постоянный гостей программы американского журналиста, заявил: «Ты, чего меня провоцировать решил?» .

И вполне понятно, что это может и не заранее подготовленная сцена телеспектакля бала возможна только потому, что просто модератор зрителю уже не интересен. Им нужен – «супер герой российского эфира», тот, кто тельняшку на груди порвет и бутылку о голову разобьет.

Суть в том, что то, что позволено гостям, которых подбирают в эфир не с целью донесения «разумного доброго вечного», а дабы они кричали и желательно пару мордобоев организовали. Теперь же тот, кто по идее по долгу профессии должен быть над схваткой (ну или хотя бы это тщательно изображать), вполне себе стали участником поединка. Это так если бы рефери в боксе решил заехать справа непонравившемуся боксеру. Хотя, чего греха то таить – «пиплхавает». И такое бы и у нас в Украине с превеликим удовольствием потребляли, и в США, и в Европе. Такая уж сущность человеческая. Но есть ведь и правила – стандарты.

А ведь этот самый Артем Шейнин долго работал в качестве шеф-редактора у одного из наикрутейших интервьюеров Владимира Познера. Вероятно, время сотрудничества прошло даром. Их теперь вовсе плеяда не модерируемых модераторов российского ТВ: некогда мега независимый журналист Андрей Норкин (а я ведь буквально молился на его подвиг при уходе с того старого НТВ) в 2014 м стал мега звездой уже на НТВ даже не нулевых. На том НТВ, в котором выгонять из студии гостей за иное мнение от мнения ведущего стало нормой.

Однако, и у нас в Украине не все так радостно в медиа пространстве (и вот тут уже ожидаю, как все «щирі патріоти накинутися на мене усім миром»). Есть у нас журналист Роман Скрыпин, вполне достойный уважения с очень патриотическими взглядами,. Только вот эфиры его и то как он общвается с гостями в студии ну никак не схожи с стандартами той самой журналистики, о которой я уже говорил в самом начале текста. Ведь задача интервьюера не назвыать в эфире гостя «террористом» и не материться в адрес народного депутата, а все же так задать вопрос, чтобы зритель как-то сам понял и сделал выводы для себя.

Одно радует, что пока все, что происходит тут у нас в Украине – это все больше в рамках интернетпространства, а не большого ТВ.

П.С: Впрочем, может быть таким образом российских телеменджемент хоть каким-то образом компенсирует мертвецкую тишину, которая зависла в Госдуме России, ведь еще с 2004 года российский парламент, как сказал его спикер, «не место для дискуссий». И старый провокатор и дебошир ГосДумы РФ Владимир Жириновский уже сов сем дряхлый, чтобы таскать депутатш за волосы и устраивать прочне заворушки. Это не то, что у нас в Верховной раде. Любо дорого посмотреть…

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.