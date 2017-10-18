Хабаровские учителя как предвестник распада России

В Хабаровске директор лицея Ольга Кодина решила выгнать из школы 15-летнего Тимура Валиуллина из-за того, что ученик принимал участие в работе городского штаба оппозиционного политика Алексея Навального. И это уже не первый подобный инцидент. События такого рода лучше любых выступлений руководителей государства показывают вектор развития страны.

Хабаровский штаб Навального выложил в Сеть аудиозапись беседы с участием директора, школьного психолога, завуча, родителей Тимура и его самого. Кто записал разговор (предполагаю, сам школьник), не уточняется, но в данном случае важно не это, а его содержание. Не поленитесь, послушайте. Директриса регулярно срывается на крик – при том, что ее совершенно точно никто на истерику не провоцирует: «Ты офигел!», «Рот закрой!», «Ты оскорбил мое общеобразовательное учреждение!», «Забирайте документы и вон отсюда!» Школьный психолог по имени Марина Викторовна выражается спокойнее, но в какой-то момент нервы, видимо, сдают и у нее, и она подхватывает орально-политическую тему: «Я тебе говорю, прежде чем рот открыть, ты десять раз подумай!» Какое-то время преподаватели пытаются заставить Тимура назвать имя мальчика, который задавал ему вопросы то ли про власть, то ли про Навального, Тимур отказывается, и тогда директриса с нескрываемой издевкой кричит: «Да ты герой Советского Союза, защитник сирых и убогих!»

Главный же перл в исполнении директора многопрофильного лицея имени 202-й бригады ВДВ Ольги Кодиной звучит так: «Да, у нас плохое государство, абсолютно неправовое, оно давит несчастных гомосексуалистов и прочих других думающих людей, но… все прекрасно знают, что господин Навальный – это продукт спецслужб США». Конец цитаты. На мой взгляд, эти слова – квинтэссенция мировоззрения, или — берите выше – единственной национальной идеи, которую в последнее десятилетие пытаются вживить в мозги граждан страны. Кто-то скажет, что «давно вживили», но нет – пример Тимура, его родителей и единомышленников показывает, что в этом направлении государственной машине еще работать и работать.

И она работает, как умеет. Пока я писал этот текст, пришла новость: на заседании СПЧ, посвященном общественному участию в противодействии экстремизму и терроризму, руководитель центра «Э» МВД предложил наказывать не только молодых людей, участвующих к митингах, но и их родителей, а также, цитата, «учебные заведения, которые отвечают не только за учебу, но и за воспитание, образование». Прочтет о такой инициативе госпожа, точнее, товарищ Кодина из Хабаровска и, если, конечно, после всего этого скандала ее не уволят, придет домой, нальет себе рюмку и скажет в зеркало: «Россия такой была, будет и другой быть не может. А, значит, все правильно ты, Оля, делаешь, тем более, что другого выбора у тебя нет!» А потом нальет еще одну, и еще. Потому что ее истерика в беседе с Тимуром и его родителями говорит, прежде всего, о том, как ей страшно и плохо.

Я прекрасно помню похожий коктейль из бессильной злобы и жалости к себе в глазах учительницы из моей орловской школы, когда я в 10-м классе посмел поинтересоваться у нее: «А что, Ельцин – тоже агент Вашингтона? Но мы же с американцами вроде уже дружим?»

Глубоко несчастные люди на самом деле все эти директора, завучи, учителя истории, школьные психологи. Таких, как Тимур Валиуллин, система делает только сильнее. Таких, как Ольга Кодина, система превращает в неизлечимо больных стариков, вне зависимости от их биологического возраста. Обречена на поражение армия, которая состоит из подобных солдат, даже, если их миллионы. Не суть при этом, кто враг – Америка, Китай или собирательный внутренний Троцкий. Такой армии и враги нужны лишь для того, чтобы было, кому проиграть. При том, что она проиграла давно – самой себе.

Подобно тому, как проиграл самому себе Советский Союз 80-х, закономерно пришедший на смену СССР 70-х со всей хваленой стабильностью, по которому так ностальгируют теперь многие. Повторю, если Россия сейчас куда-то и возвращается – то именно туда, в середину 80-х, в канун того, что некоторые полагают «самой страшной геополитической катастрофой XX века».

Станислав Кучер, “Коммерсант.FM”