Калмыкам в составе РФ не хватает денег даже на еду

В Калмыкии жители ели сводят концы с концами. Многим не хватает средств даже на еду и одежду.

«Гуляй Поле» продолжает знакомить читателей с проблемами жителей российских регионов. В фокусе нашего внимания, на сей раз, оказалась Республика Калмыкия.

Известный российский и американский инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, сетевой блогер Слава Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook выдержки из письма своего знакомого живущего в столице Калмыкии – Элисте. Знакомый Славы Рабиновича поведал о тех проблемах, которыми живет его регион, в нынешних российских условиях.

«Прости, не ответил вовремя на твоё письмо. Работы много. Устал я очень. Как ты знаешь, сына пытаюсь отправить учиться за границу, так как здесь нет никаких надежд. Отправлю, и потом надо будет помогать ему там деньгами. Буду работать. Надеюсь, потом тоже уеду за ним», – начинает свое письмо житель Элисты, перечисляя личные сложности своей жизни.

А вот дальше письма содержит описание проблем, с которыми сталкиваются повседневно жители региона. Как уже писало «Гуляй Поле» с подобными проблемами сталкиваются уже и жители Подмосковья.

«Слава, кризис в стране бьёт по всем сферам жизни. Столица этого не ощущает так остро, как глубинка. Здесь, буквально, людям нечего есть. Страшно подумать, как будут развиваться события дальше. Если я раньше думал, что жизнь у нас трудна, то сейчас она становится невыносимой», – пишет в своем письме знакомый Славы Рабиновича.

Дальше в письме раскрываются детали бедственного положения жителей региона. Автор письма сравнивает свое положение с положением окружающих его людей, выводы автора письма неутешительны.

«Смотрю на людей, на их положение… Я не знаю, как они живут. Я сам еле-еле свожу концы с концами, стараюсь скопить хоть какую-то копеечку, раз в месяц покупая евро… У нас цены растут в геометрической прогрессии. Я работаю по 80 часов в неделю и откладываю всего лишь 50 евро в месяц, покупая валюту. Но большинство в Калмыкии не имеет таких доходов, у них не хватает денег на еду. Слава, напиши об этом, у нас беда. У людей нет денег на еду, на одежду…», – пишет автор письма.

Оценивая перспективы протестов, автор письма также дает неутешительные прогнозы. Представленная им картина общественно-политической жизни республики Калмыкия напоминает сюрреалистический сюжет в мастерском исполнении Габриэля Гарсии Маркеса.

«И мы не можем протестовать: нас запугивают каждый день. Чем дальше, тем больше запугивают. На выборах в Госдуму опять проверяли бюллетени – кто как проголосовал. Надо было сфотографировать галочку и предъявить работодателю. Любому работодателю, если ты в Калмыкии. Такое впечатление, что у нас все работодатели – из «Единой России». Такой беспредел с голосованием у нас творится уже лет пятнадцать. Навальный у нас – ругательное слово. Все запуганы и не знают, что делать. Я точно решил уезжать, за сыном. Его бы только отправить отсюда поскорей. Его уже приняли в университет в Европе, будет он теперь азиато-европейцем. Вопрос теперь только в деньгах», – рассказывает в письме о состоянии общества в республике и политической обстановке житель столицы Калмыкии.

На этом приведенные выдержки из письма жителя этого степного региона России фактически закончились. Других сведений о жизни этого региона России автор письма не приводит. Сравнить, например, криминогенную обстановку с той, что сложилась в Подмосковье мы не можем.

«Не знаю, зачем Калмыкия входит в состав РФ. Я уверен, что во многих других частях РФ многие регионы задаются тем же вопросом. Слава, что-то надвигается. Так жить больше нельзя», – написал в заключении своего сообщения не названый житель Элисты.

Напомним, что «Гуляй Поле» сообщало о том, что главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев считает, что в настоящее время начался рост российской экономики, но на нее повлияли американские и европейские санкции.

«С точки зрения экономики, санкции усугубили шоковый удар от снижения нефтяных цен. Если бы Россия имела доступ к международным рынкам капитала, то, безусловно, ей бы удалось сгладить шок от падения нефтяных цен. Тем не менее российская экономика сегодня выходит из рецессии, начинает расти. Она будет расти медленно, потому что в изоляции, без структурных реформ», − сказал он.

«Российские домохозяйства пережили трудные три года, их доходы упали на 10-15% в реальном выражении. Некоторые российские банки не пережили последние 2-3 года и либо были закрыты, либо санированы, либо их приобрел Фонд консолидации банковского сектора. В этом смысле потери были. С другой стороны, как я уже сказал, несмотря на эти трудности, российская экономика начала расти, и в этом смысле худшее для российской экономики при нынешних ценах на нефть, при нынешних отношениях к Западу позади», − резюмировал Гуриев.

“Гуляй Поле”