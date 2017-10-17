Россияне не собираются уходить из Сирии даже после операции

После завершения основной фазы военной операции Россия не будет сокращать военную группировку в Сирии, заявил 17 октября в Москве первый заместитель главы комитета Совета Федерации парламента РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

“У нас там останется военная база, и вряд ли есть необходимость какого-то сокращения. Там находится 34 летательных аппарата, убирать их нет смысла”, – считает он.

О скором завершении российской операции в Сирии 16 октября в Тель-Авиве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

Как известно, российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация РФ поддерживает наземные операции правительственной армии. У России в Сирии есть авиабаза “Хмеймим” и пункт базирования военно-морского флота в Тартусе.

По информации Reuters, с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военных и наемников, что в четыре раза выше официальных данных Москвы, признавшей потерю 10 россиян. С осени 2015 года до конца 2016 года в Сирии погибли 36 россиян, в то время как Минобороны РФ признало гибель 23 военных.

DW