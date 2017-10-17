Суд в РФ подтвердил “арест” Яценюка

Ставропольский краевой суд России оставил в силе решение Ессентукского городского суда о заочном аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Об этом в Facebook сообщил журналист “Радио Свобода” Антон Наумлюк.

“Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ессентукского городского суда о заочном аресте Арсения Яценюка по обвинению по части 2 статьи 209 УК РФ. Заседание прошло сегодня утром”, – написал он.

Напомним, в марте Ессентукский городской суд Ставропольского края РФ объявил о заочном аресте Арсения Яценюка по делу о якобы его участии в вооруженных столкновениях, которые происходили в 1994-1995 годах в районе города Грозный в Чечне. Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить украинского экс-премьера в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ, назвав его политически мотивированным.

Антон Наумлюк