На фестивале молодежи и студентов в Сочи кричали «Смерть Израилю!»

В Сочи представители ряда арабских государств организовали антиизраильскую демонстрацию с лозунгами: «Смерть Израилю!», «Израиль фашисты!» и «Смерть евреям!». Была предпринята попытка нападения на израильскую делегацию.

В Сочи на Международном фестивале молодежи и студентов представители ряда арабских государств организовали антиизраильскую демонстрацию с лозунгами: «Смерть Израилю!», «Израиль фашисты!» и «Смерть евреям!». Израильская делегация, прибывшая на фестиваль, так же подверглась нападению разъяренных демонстрантов. Правоохранителя удалось предотвратить все негативные последствия данного инцидента.

Об этом, на своей странице в Facebook сообщил руководитель израильской делегации Максим Бабицкий.

«К сожалению подлость некоторых индивидуумов представляющих исламский мир, перестаёт удивлять», – написал на своей странице Максим Бабицкий, сообщая о сегодняшнем инциденте.

К сожалению подлость некоторых индивидуумов представляющих исламский мир, перестаёт удивлять.По приглашению оргкомитета наша Израильская делегация в состоящая из 80 человек прибыла в город Сочи на Международный фестиваль молодёжи . С самого начала я как руководитель ( еврейской части) занялся решением бытовых , проблем включающих и безопасность нашей группы , не обращая внимание на политические взгляды и вероисповедание её членов , наивно полагая что мы единое целое . И вот сегодня начались демонстрации с требованием отменить нашу аккредитацию и лозунгами Израиль фашисты и смерть евреям . Их организовали палестинцы , египтяне и иорданцы . После моего требования к федеральной службе охраны их разогнали . Самое обидное , что к ним присоединились и некоторые арабские члены нашей делегации. Теперь наши «двоюродные братья» опубликовали заявление что якобы Россия не сдержала данных в лозунге фестиваля обещаний, не подняли флаги арабских стран, так ещё и на фестиваль "левых" партий/организаций пригласили Израиль, в частности представителей одной из израильских партий право-экстремистского толка. В итоге арабы (Ирак, Бахрейн, Палестина, Иордания, Ливан и Алжир) разгневались и потребовали выгнать Израиль с фестиваля . На самом деле Россия ещё до нашего вылета предупредила организаторов , что не собирается превращать фестиваль в политические баталии и что бы не ставить под удар нашу делегацию , отменила для всех шествие с флагами . Российский МИД , донёс до сведения мусульманских стран , что не рассматривает возможность лишения аккредитации Израильскую делегацию и считает подобные заявления неприемлемыми . Мы прилетели не для политических дрязг . Мы верим в народную дипломатию и используем любую возможность рассказать людям правду о нашей стране . Мы любим её и гордимся ей. По этой причине мы общаемся с представителями разных государств . При этом арабские члены нашей делегации не только участвуют в демонстрациях против Израиля , но и указывают экстремистам на нас . Только что из за этого была попытка нападения , остановленная Российскими службами безопасности . Я верю в то, что народная дипломатия приводит к положительным результатам , но то что происходит сейчас , переходит все грани . . Опубліковано Maxim Babitski 17 жовтня 2017 р.

Максим Бабицкий заявил, что по приглашению оргкомитета на Международный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи прибыла израильская делегация в составе 80 человек. С самого начала руководитель еврейской части делегации Максим Бабицкий занялся решением бытовых, проблем включающих в том числе и безопасность израильской группы, вне зависимости от политические взглядов и вероисповедание ее членов. Бабицкий признается, что по своей наивности, полагал, что его делегация – единое целое.

Сегодня в Сочи начались демонстрации с требованием отменить нашу аккредитацию и лозунгами: «Смерть Израилю!», «Израиль фашисты!» и «Смерть евреям!». Эти антиизраильские демонстрации организовали палестинцы, египтяне и иорданцы, делегации которых также присутствовали на фестивале. Только по требованию Максима Бабицкого российские правоохранители разогнали антиизраильские демонстрации.

«Самое обидное, что к ним присоединились и некоторые арабские члены нашей делегации. Теперь наши «двоюродные братья» опубликовали заявление, что якобы Россия не сдержала данных в лозунге фестиваля обещаний, не подняли флаги арабских стран, так ещё и на фестиваль «левых» партий/организаций пригласили Израиль, в частности представителей одной из израильских партий право-экстремистского толка», – с горечью отмечает Максим Бабицкий.

Однако, по сведениям Бабицкого, Россия, как принимающая сторона, еще до начала фестиваля предупредила организаторов, о недопустимости превращения молодежного фестиваль в поле политические баталии. Из-за участия в фестивале израильской делегации было отменены все шествие с флагами, дабы не провоцировать конфликтную ситуацию.

В итоге представители делегаций Ирака, Бахрейна, Палестины, Иордании, Ливана и Алжира гневно потребовали от оргкомитета выгнать Израиль с фестиваля. Российский МИД, в свою очередь сделал заявление для представителей мусульманских стран, что не рассматривает возможность лишения аккредитации делегации Израиля. В российском МИДе считают подобные заявления неприемлемыми.

«Мы прилетели не для политических дрязг», – подчеркнул Максим Бабицкий.

Чуть позже, на волне антиизраильских настроений среди делегаций арабских стран была предпринята попытка нападения на израильскую делегацию. Только вмешательство российских правоохранителей позволило предотвратить эскалацию конфликта и избежать трагедий и жертв. При том арабы, члены израильской делегации поддержали представителей делегаций других арабских стран.

«Мы верим в народную дипломатию и используем любую возможность рассказать людям правду о нашей стране. Мы любим её и гордимся ей. По этой причине мы общаемся с представителями разных государств . При этом арабские члены нашей делегации не только участвуют в демонстрациях против Израиля, но и указывают экстремистам на нас», – подчеркнул свою позицию Максим Бабицкий.

«Я верю в то, что народная дипломатия приводит к положительным результатам, но то что происходит сейчас , переходит все грани», – говорит Максим Бабицкий в заключении.

“Гуляй Поле”