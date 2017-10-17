Беларуси не понравился российский анархист

Власти Беларуси запретили на 10 лет въезд в страну российскому философу и историку анархизма Петру Рябову.

Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

“Данному гражданину запрещен въезд в Беларусь в течение 10 лет”, – отметил официальный представитель УВД.

Рябов прибыл в Беларусь, чтобы прочитать лекции в Гродно и Барановичах об анархизме и политической философии. В Гродно лекция была сорвана ОМОНом. 19 человек, включая Рябова, были задержаны. Позже всех задержанных отпустили, но изъяли книги Рябова.

Ранее, 10 октября, Рябов был задержан в Барановичах по подозрению в распространении литературы экстремистского характера. Суд признал историка виновным по статьям 17.1 и 17.11 КоАП (мелкое хулиганство и изготовление, распространение или хранение экстремистских материалов соответственно) и отправил на шесть суток под административный арест.

16 октября Рябов был выслан из Беларуси. Свою вину историк не признает.

13 октября у посольства Беларуси в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Рябова.

Петр Рябов преподает на кафедре философии Московского педагогического университета.

“Медуза”