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Политика

Российское влияние на выборах в Австрии: миф или реальность

"Левый Берег"
17 октября 2017

Рост влияния правых сил – это яркие примеры изменения конъюнктуры в Европе. И Москва уже даже не скрывает, что прикладывает к этому свою «руку».

Российское влияние в Австрии сформировалось в советские времена. После завершения «холодной войны» и распада СССР Австрия стала одним из плацдармов финансовой экспансии России в ЕС через «непрозрачные» бизнес-схемы российских олигархов и политиков. Российский бизнес в Европе кадрово подпитывается гражданами Австрии – бывшими бизнесменами и чиновниками.

Вряд ли в скором времени следует ожидать глобальные и резкие перемены (так называемый» правый поворот») политики Австрии. Но нельзя не отметить качественное изменение электората в этой и других центрально-европейских странах. Психологическая победа AfD в Германии, доминирование правых партий в Польше и Венгрии, и вот вероятное вхождение в правительство Австрии крайне правых из АПС – это яркие примеры изменения конъюнктуры в Европе. И Москва уже даже не скрывает, что прикладывает к этому свою «руку».

Российское влияние в Австрии формировалось с советских времен. После завершения «холодной войны» и распада СССР Австрия использовалась Россией как один из плацдармов финансовой экспансии в ЕС через «непрозрачные» бизнес-схемы российских олигархов и политиков. Российский бизнес в Европе традиционно кадрово подпитывается гражданами Австрии – бывшими бизнесменами и чиновниками. Крупнейшие австрийские банки финансировали не всегда прозрачные сделки и инвестиционные проекты россиян, особенно в газовой и нефтяной сферах. В Австрии работают главные европейские офисы ведущих российских банков – Sberbank Europe AG, VTB Bank (Austria) AG.

Sberbank Europe AG в Вене

В Австрии были созданы «непрозрачные» схемы нефтегазового бизнеса, которые дают широкие возможности коррумпирования местных и европейских политиков. В частности, широко известная схема «РосУкрЭнерго» со швейцарской «пропиской» была создана двумя фирмами, зарегистрированными в Австрии (Arosgas Holding GmbH представляла интересы российского «Газпрома», а Centragas Holding GmbH через Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина сотрудничала с украинской стороной). И по финансовым вопросам обслуживалась в австрийском «Райффайзен банк».

В целом можно констатировать, что главные российские каналы влияния на правительственные структуры Австрии сформированы и действуют через австрийский энергетический концерн OMV и один из ведущих банков страны Rаiffeisen Bank.

Так, к числу главных экономических лоббистов российских интересов в Австрии эксперты относят бывших руководителей OMV Герхарда Ройса (Gerthard Roys) и Вольфганга Руттенсторфера (Wolfgang Ruttenstorfer). OMV – давний партнер «Газпрома» и российских нефтяных компаний в проекте «Южный поток», конечная точка которого находилась в австрийском газовом хабе «Баумгартен». В настоящее время OMV активно продвигает совместно с немецкими компаниями проект «Северный поток-2».

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Оба менеджеры OMV последовательно выступают за отмену санкций Запада против России. Руттенсторфер является председателем наблюдательного совета компании «AMIC Energy», созданной «Лукойлом» после 2014 года для легализации собственной сети АЗС в Украине, но под австрийским брендом.

Нынешний руководитель OMV (с 2015 года) Райнер Зеле, назначение которого лоббировалось «Газпромом», также отличается пророссийской позицией (он бывший глава немецкой компании Wintershall, одного из стратегических партнеров «Газпрома» в Германии).

Среди других влиятельных австрийских политиков и государственных чиновников, лоббирующих российские интересы, можно также назвать Михаэля Шпинделеггера, который был министром иностранных дел (2008-2013 г.г.), затем министр финансов в 2013-2014 гг и одновременно вице-канцлером Австрии (2011-2014 г.г.). Он близок к группе «Raiffeisen».

Кроме того, промедление австрийской юстиции с экстрадицией Фирташа в США считается результатом деятельности другого российского лобби – действующего министра юстиции Австрии Волфгана Брандштеттера (Wolfgang Brandstetter). Он поддерживает связи со своим предшественником Дитером Бомдорфером (Dieter Böhmdorfer, 2000-2004 г.г.), который занимается как делом Фирташа, так и интересами «Австрийской партии свободы».

Схема связей Дмитрия Фирташа в Великобритании опубликованная Wall Street Journal

К слову, для формирования «политической эволюции» Австрии в «правую» часть политического спектра используются возможности скрывающегося в Вене упомянутого выше Дмитрия Фирташа. С ним в Вене сотрудничает команда российских политтехнологов: Тимофей Сергейцев и Дмитрий Куликов, а также гражданин Украины (имеет также британский паспорт) Владимир Грановский (он известен своим «вкладом» в президентскую кампанию в Украине 2004 года разработкой схемы «Украина трех сортов»). Так вот члены этой команды совместно с влиятельным австрийским медиа-экспертом Даниэлем Каппом (Daniel Kapp) вероятне всего оказывали консультационную помощь представителям австрийских правых сил.

Не говоря уже о российском «православном олигархе» Константине Малафееве (известен в Украине как один из ведущих спонсоров «русской весны» в 2014 году), партнерами которого являются представители правой политической партии «Австрийская партия свободы».

Таким образом, Себастьяну Курцу, новому канцлеру Австрии, придется балансировать между своим еврооптимизмом, правыми популистами и российскими деньгами. Остается надеяться, что молодость и отсутствие большого опыта в политике позволят ему соблюсти баланс.

 “Левый Берег”

Tags: AMIC Energy, Arosgas Holding GmbH, Centragas Holding GmbH, Daniel Kapp, Dieter Böhmdorfer, Gerthard Roys, OMV, Raiffeisen, Sberbank Europe AG, VTB Bank (Austria) AG, Wintershall, Wolfgang Brandstetter, Wolfgang Ruttenstorfer, Австрия, Владимир Грановский, Волфган Брандштеттер, Вольфганг Руттенсторфер, газовый хаб Баумгартен, Газпром, Герхард Ройс, Даниэл Капп, Дитер Бомдорфер, Дмитрий Куликов, Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин, Константин Малафеев, Лукойл, Михаэль Шпинделеггер, Райнер Зеле, Райффайзен банк, российское влияние в Австрии, Россия, РосУкрЭнерго, Себастьян Курц, Тимофей Сергейцев, Украина трех сортов, южный поток

© Гуляй Поле

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