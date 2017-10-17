Российское влияние на выборах в Австрии: миф или реальность

Рост влияния правых сил – это яркие примеры изменения конъюнктуры в Европе. И Москва уже даже не скрывает, что прикладывает к этому свою «руку».

Российское влияние в Австрии сформировалось в советские времена. После завершения «холодной войны» и распада СССР Австрия стала одним из плацдармов финансовой экспансии России в ЕС через «непрозрачные» бизнес-схемы российских олигархов и политиков. Российский бизнес в Европе кадрово подпитывается гражданами Австрии – бывшими бизнесменами и чиновниками.

Вряд ли в скором времени следует ожидать глобальные и резкие перемены (так называемый» правый поворот») политики Австрии. Но нельзя не отметить качественное изменение электората в этой и других центрально-европейских странах. Психологическая победа AfD в Германии, доминирование правых партий в Польше и Венгрии, и вот вероятное вхождение в правительство Австрии крайне правых из АПС – это яркие примеры изменения конъюнктуры в Европе. И Москва уже даже не скрывает, что прикладывает к этому свою «руку».

Российское влияние в Австрии формировалось с советских времен. После завершения «холодной войны» и распада СССР Австрия использовалась Россией как один из плацдармов финансовой экспансии в ЕС через «непрозрачные» бизнес-схемы российских олигархов и политиков. Российский бизнес в Европе традиционно кадрово подпитывается гражданами Австрии – бывшими бизнесменами и чиновниками. Крупнейшие австрийские банки финансировали не всегда прозрачные сделки и инвестиционные проекты россиян, особенно в газовой и нефтяной сферах. В Австрии работают главные европейские офисы ведущих российских банков – Sberbank Europe AG, VTB Bank (Austria) AG.

В Австрии были созданы «непрозрачные» схемы нефтегазового бизнеса, которые дают широкие возможности коррумпирования местных и европейских политиков. В частности, широко известная схема «РосУкрЭнерго» со швейцарской «пропиской» была создана двумя фирмами, зарегистрированными в Австрии (Arosgas Holding GmbH представляла интересы российского «Газпрома», а Centragas Holding GmbH через Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина сотрудничала с украинской стороной). И по финансовым вопросам обслуживалась в австрийском «Райффайзен банк».

В целом можно констатировать, что главные российские каналы влияния на правительственные структуры Австрии сформированы и действуют через австрийский энергетический концерн OMV и один из ведущих банков страны Rаiffeisen Bank.

Так, к числу главных экономических лоббистов российских интересов в Австрии эксперты относят бывших руководителей OMV Герхарда Ройса (Gerthard Roys) и Вольфганга Руттенсторфера (Wolfgang Ruttenstorfer). OMV – давний партнер «Газпрома» и российских нефтяных компаний в проекте «Южный поток», конечная точка которого находилась в австрийском газовом хабе «Баумгартен». В настоящее время OMV активно продвигает совместно с немецкими компаниями проект «Северный поток-2».

Оба менеджеры OMV последовательно выступают за отмену санкций Запада против России. Руттенсторфер является председателем наблюдательного совета компании «AMIC Energy», созданной «Лукойлом» после 2014 года для легализации собственной сети АЗС в Украине, но под австрийским брендом.

Нынешний руководитель OMV (с 2015 года) Райнер Зеле, назначение которого лоббировалось «Газпромом», также отличается пророссийской позицией (он бывший глава немецкой компании Wintershall, одного из стратегических партнеров «Газпрома» в Германии).

Среди других влиятельных австрийских политиков и государственных чиновников, лоббирующих российские интересы, можно также назвать Михаэля Шпинделеггера, который был министром иностранных дел (2008-2013 г.г.), затем министр финансов в 2013-2014 гг и одновременно вице-канцлером Австрии (2011-2014 г.г.). Он близок к группе «Raiffeisen».

Кроме того, промедление австрийской юстиции с экстрадицией Фирташа в США считается результатом деятельности другого российского лобби – действующего министра юстиции Австрии Волфгана Брандштеттера (Wolfgang Brandstetter). Он поддерживает связи со своим предшественником Дитером Бомдорфером (Dieter Böhmdorfer, 2000-2004 г.г.), который занимается как делом Фирташа, так и интересами «Австрийской партии свободы».

К слову, для формирования «политической эволюции» Австрии в «правую» часть политического спектра используются возможности скрывающегося в Вене упомянутого выше Дмитрия Фирташа. С ним в Вене сотрудничает команда российских политтехнологов: Тимофей Сергейцев и Дмитрий Куликов, а также гражданин Украины (имеет также британский паспорт) Владимир Грановский (он известен своим «вкладом» в президентскую кампанию в Украине 2004 года разработкой схемы «Украина трех сортов»). Так вот члены этой команды совместно с влиятельным австрийским медиа-экспертом Даниэлем Каппом (Daniel Kapp) вероятне всего оказывали консультационную помощь представителям австрийских правых сил.

Не говоря уже о российском «православном олигархе» Константине Малафееве (известен в Украине как один из ведущих спонсоров «русской весны» в 2014 году), партнерами которого являются представители правой политической партии «Австрийская партия свободы».

Таким образом, Себастьяну Курцу, новому канцлеру Австрии, придется балансировать между своим еврооптимизмом, правыми популистами и российскими деньгами. Остается надеяться, что молодость и отсутствие большого опыта в политике позволят ему соблюсти баланс.

“Левый Берег”