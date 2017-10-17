Глас вопиющей в Крыму. Никто не хочет видеть “реальную” Украину

Пока Украина обживалась в параллельной реальности, Россия ушла в перпендикулярную, но Мария Захарова видит пропаганду насквозь, потому что у нее могучий иммунитет, который всегда можно поддержать народными средствами.

Новые приключения Марии Захаровой в Крыму, РИА Новости:

“Публикуемые украинскими СМИ материалы являются пропагандой, и чтобы не поддаться ей, необходимо иметь могучий иммунитет, считает официальный представить МИД РФ Мария Захарова. “Их (украинские СМИ, – ред.) можно понять только с одной точки зрения – они живут в той реальности, которую сами создали… Это параллельная реальность, и это можно понять. Потому что при том количестве пропаганды, которое несется на территорию Украины, не знаю, насколько сильный нужно иметь иммунитет, чтобы не поддаться”, – заявила на пресс-конференции в Крыму Захарова. В качестве примера дипломат рассказала, что видела “какой–то там блог”, в котором “в очень серьезных рассуждениях” говорилось о том, что у президента РФ Владимира Путина “был день рождения и его никто не поздравил”.

Вранье, конечно, чудовищное – во-первых, никто еще не доказал, что у Путина вообще есть день рождения, учитывая тот факт, что вначале Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и стерх Владимира носился над водою, а с причала рыбачил апостол Сурков, и Владимир ходил по воде, сотворяя небо и землю, но из скромности просит в этот вопрос особо не углубляться, чтоб каждый раз не вгонять себя в краску, тем более что чем больше в щеках силикона молодильного, тем труднее достигать необходимого эффекта. Во-вторых, если уж говорить о таинстве вселенского зачатия Владимира Путина от Космической Матрешки и Влажного Звездного Лыка, российские СМИ, до сих пор не замеченные Марией Захаровой в какой бы то ни было пропаганде, всегда стараются привести альтернативную точку зрения: в частности, ни одно из авторитетных новостных агентств РФ не упустило возможности процитировать Папу Римского, заявившего , что войны и разрушения на территории Украины и Ближнего Востока вызывает дьявол.

С одной стороны, понятно, что понтифик называет дьяволом президента Украины Петра Порошенко, а с другой – при чем тут Порошенко к Ближнему Востоку, если и там, и там, и вообще практически везде воюет Владимир Владимирович Путин – та сила, что всегда хотит добра и вечно совершает благо? На первый взгляд, Папа позволяет себе пещерную русофобию, однако, если подумать, в эпоху постгибридной скрепы фигура дьявола не так уж однозначна, как нет греха в убийстве украинца ради его же блага и краже Крыма во спасение. Тут есть над чем подумать, но если мутный поток кристально объективной информации в России располагает к алкогольной неге и философским рассуждениям о постановке мира раком, то при том количестве пропаганды, которое несется на территорию Украины, без сильного иммунитета никак, а его у украинцев нет, как нет, собственно, и средств массовой информации, в качестве которых выступает “какой-то там блог”, на который Мария Захарова наткнулась в интернете в процессе поиска оптовых поставок русского народного иммуностимулятора “Боярышник”.

Украинская пропаганда не была бы столь эффективна, если бы ограничивалась только клеветой на Владимира Владимировича Путина как человека, который умудрился сделать столько добра по всему миру, что по доброй воле его поздравляют только от безысходности. Гораздо более изощренно выглядит обустройство в Украине параллельной реальности, поддаваясь которой, украинцы даже не замечают, что едят снегирей, думая, что это сало. Если украинец видит крест посреди Крещатика, а на нем распятого мальчика, он открывает газету “Счастливая жизнь со Степаном Бандерой”, и там так убедительно наврано, что никакого креста посреди Крещатика нет, что сквозь него даже беспрепятственно проезжают машины.

Собирая падающие с каштанов орехи, киевские бабушки пребывают в параллельной реальности голодного обморока и поэтому думают, будто добывают желуди внукам на гербарий для природоведения, а никаких внуков-то у них и нет – внуков убили бандеровцы, а природоведение после Майдана признано лженаукой и заменено уроками русофобии. Для этих уроков из зоны так называемой АТО обычно привозится русскоязычный донецкий мальчик, на жарку которого у батальона “Азов” не хватило дров, и на нем проводятся различные анатомические опыты, доказывающие, будто у сторонников русского мира на почве генетического алкоголизма вырастает вторая печень, а вместо головы – набирая ватой ушанка. Это у них называется “Цікаві досліди”.

Все расчеты на территории Украины после Майдана производятся солью, реже стволовыми клетками. Раньше в ходу были спички, но после того, как в стране кончился газ, а весь бензин ушел в коктейли Яроша, поджигать ими стало нечего, и спички обесценились. Некоторое время правительство поддерживало курс спичек шинами: бесхозные покрышки майдауны, конечно, давно пожгли, но когда в стране остановился транспорт, поставки освободившихся таким образом шин на черный рынок кратковременно восстановились. Это, конечно, был пир во время чумы, но он позволил Украине с горем пополам пережить зиму.

Половина населения страны вымерзла с именем Путина на устах, вторая вымерла с голоду. При этом прилавки магазинов цинично ломились от киевских тортов фирмы “Рошен” (с некоторых пор, впрочем, сменившей название на “Адольф”), но сейчас редко кто из украинцев рискует тратить на них последнюю соль: специальным указом хунты киевский торт был признан национальной “стравой” (при том что исконный рецепт этого истинно русского блюда был придуман вятским бобылем Забульбением из болотной воды и головастиков, и оно изначально называлось “московский торт”), и разрезание его в публичных местах стало караться уголовной ответственностью. Примером жестокой расправы над человеком, посмевшим тронуть киевский торт, стало выдворение из Украины российского журналиста Немышева, пойманного с тортом в одной руке и ножом в другой: националисты прямо в центре Киева насовали в Немышева свечей (а это как раз был день рождения Шухевича), задули их и уже приступили было к разрезанию, но тут приехало СБУ и забрало журналиста себе на потеху.

Все это – известные факты, они неоднократно освещались в прессе, а также по телевидению и радио, но жители Украины продолжают жить в параллельной реальности, поддаваясь пропаганде и наивно думая, что знают о событиях, происходящих у них на родине, гораздо лучше, чем русские люди, имеющие беспрепятственный доступ не только к честным объективным СМИ, но и к Марии Захаровой, которая вот уже который год безрезультатно бьется головой о стену чудовищного братского непонимания. Так, большие надежды Россия возлагала на 14 октября – день, в который украинские фашисты ходят по Киеву с факелами, кидая зиги, поджигая дома и убивая прохожих. С самого утра все российские масс-медиа с ужасом предвкушали массовые жертвы и русский погром, в глубине души рассчитывая, что жители Украины хотя бы теперь очнутся от спячки и вырвутся из потоков пропаганды, против которой у них нет иммунитета, а если и есть, то очень маленький: невозможно же не заметить все эти ряды виселиц, газенвагенов и концлагерей или хотя бы крематория, расположенного прямо в здании Администрации Порошенко, у крыльца которого суетится Турчинов в фартуке и с кочергой.

Увы, всем этим надеждам не суждено было сбыться: жители Украины, зомбированные пропагандой хунты, опять ничего такого не заметили, хоть русскому сенатору Францу Клинцевичу трудно поверить, что такое возможно в XXI веке после всех немыслимых жертв, которые понесло человечество: ведь вот же настоящий шабаш националистов, Киев сегодня – это Берлин начала 30-х годов прошлого века, “новые фашисты рвутся к власти в самом центре континента, Европа опять безмолвствует!”

Никто ничего не видит. Весь мир, кроме России и Северной Кореи, обманут пропагандой, и нет от нее иммунитета ни у кого, кроме России и Северной Кореи, – единственных двух стран, которые одновременно выиграют следующий чемпионат мира по футболу и полетят на Солнце. Но им опять никто не поверит.

Василий Рыбников,“Цензор. НЕТ”