Российская “фабрика троллей” организовала десятники митингов в США

Через сообщества петербургского “Агентства интернет-исследований”, также известного как “фабрика троллей”, в США были организованы около 40 митингов и протестных акций в 2016-2017 годах.

Об этом говорится во внутренней статистики “фабрики троллей”, которая имеется в распоряжении РБК.

За последние два года в США прошло около десяти мероприятий под эгидой движения BlackMattersUS (название отсылает к движению, выступающему за права темнокожих, Black Live Matter, но не имеет с ним ничего общего), сообщил собеседник РБК, знакомый с деятельностью “фабрики”. Сотрудник “фабрики” и экс-работник “американского отдела” заявили, что участники акций не знали, что их организуют “тролли”. Информация о части акций ранее попадала в расследования англоязычных СМИ. В августе прошлого года движение Being Patriotic через Facebook пригласило на акцию в поддержку президента США Дональда Трампа жителей 17 городов Флориды, сообщало The Daily Beast.

Ежемесячно “фабрика” тратила около 200 тыс. рублей (около $3500) на оплату работы местных организаторов акций, перелеты, расходы на полиграфию и технику. За два года агентство могло потратить пять миллионов рублей.

На продвижение в соцсетях агентство тратило около 260 тыс. рублей каждый месяц. Около половины бюджета уходило на публикации о расовых проблемах, меньшая часть тратилась на политические сообщения. С июня 2015 года по май 2017 года “фабрика” потратила не менее $100 тыс. на продвижение около 3,3 тыс. политических объявлений, нацеленных на американских избирателей.

Источники РБК уверяют, что “американский отдел” возглавляет 27-летний уроженец Азербайджана Джейхун Асланов. Он отрицает эту информацию. При этом у издания имеется сообщение из telegram-чата от имени Асланова, в котором говорится о промежуточных итогах работы “фабрики троллей” в США. Асланов приехал в Петербург в конце 2000-х из Иркутской области, чтобы учиться на экономическом факультете Гидрометеорологического университета. В 2009 году он поехал в США, а в 2011 году побывал в Лондоне. Как сообщает РБК, ему на данный момент принадлежат две фирмы, специализирующиеся на рекламе и работе в интернете. Одна из них – “Азимут” занимается раскруткой аккаунтов в соцсетях, уточнил сам Асланов.

Всего у агентства более пяти юрлиц, поясняет собеседник, близкий к руководству “фабрики”.

В сентябре Facebook сообщила, что связанные с Россией пользователи купили 3000 политических объявлений в США в 2015 и 2016 году. По информации соцсети, около 10 млн человек в США видели рекламные объявления. Социальная сеть передала Конгрессу США текст этих объявлений. Их точное содержание остается неизвестным, однако в Facebook уточнили, что большинство из них касались острых социальных и политических тем, включая права ЛГБТ, расовые вопросы и права на оружие.

Позже социальная сеть сообщила, что наймет тысячу сотрудников для проверки политической рекламы.

Позднее Twitter заблокировал 200 аккаунтов по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.

Источник – РБК