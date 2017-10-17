Билеты в Крым из России резко дорожают

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспокоена резким ростом цен на авиабилеты в аннексированный Крым, на Дальний Восток и в Калининград, сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших российских авиакомпаний. Компания «Аэрофлот» оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», – сказано в релизе.

В сообщении уточняется, что все полученные данные тщательно проанализируют с целью установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты.

В августе Ростуризм отчитался о росте на 2% продаж авиабилетов на полуостров.

Российские эксперты отмечали снижение количества туристов в аннексированном Крыму летом 2017 года на 20% и падение цен на отдых в аннексированном Крыму.

По данным подконтрольного Кремлю министерства курортов Крыма, с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска «Армянск» и «Чонгар» в 2017 году прибыли всего 5% отдыхающих. Большинство туристов, по информации ведомства, добираются до полуострова с помощью авиатранспорта и паромной переправы – 48 процентов и 47 процентов соответственно.

В министерстве утверждают, что с января по июль 2017 года Крым посетили 2,8 миллиона человек.

Источник – ФАС