Оккупированный Крым занял последнее место в российском IT-рейтинге

В рейтинге министерства связи и массовых коммуникаций России по информатизации регионов на 2017 год аннексированный Крым занял последнее, 83-е место. Об этом свидетельствуют даные интернет-ресурса о государственной информатизации Digital Russia.

Издание сообщает, что при составлении рейтинга российские эксперты учитывали 120 показателей, в числе которых внедрение информационных технологий в инфраструктуре, образовании, здравоохранении, транспорте, функционирование электронного правительства и создание собственных информационных систем.

По данным ресурса, санкции тормозят работу многих крупных российских провайдеров и операторов мобильной связи, а крымские компании не справляются с задачей.

В тройке лидеров рейтинга по информатизации – Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Крым обогнали по уровню информатизации Еврейская автономная область и Чеченская Республика, заняв 81 и 82 места соответственно.

Власти аннексированного Крыма приняли решение полностью отказаться от интернет-трафика материковой Украины.

Федеральная антимонопольная служба России требует от крупнейших российских операторов сотовой связи – компаний «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 до середины декабря этого года отменить внутрисетевой роуминг.

Проблема с роумингом в Крыму и Севастополе существует из-за того, что крупные российские операторы не заходят на аннексированный полуостров из-за санкций.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Источник – Digital Russia