Главный экономист ЕБРР: Санкции имели эффект, но экономика РФ начала расти

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев считает, что в настоящее время начался рост российской экономики, но на нее повлияли американские и европейские санкции.

«С точки зрения экономики, санкции усугубили шоковый удар от снижения нефтяных цен. Если бы Россия имела доступ к международным рынкам капитала, то, безусловно, ей бы удалось сгладить шок от падения нефтяных цен. Тем не менее российская экономика сегодня выходит из рецессии, начинает расти. Она будет расти медленно, потому что в изоляции, без структурных реформ», − сказал он.

«Российские домохозяйства пережили трудные три года, их доходы упали на 10-15% в реальном выражении. Некоторые российские банки не пережили последние 2-3 года и либо были закрыты, либо санированы, либо их приобрел Фонд консолидации банковского сектора. В этом смысле потери были. С другой стороны, как я уже сказал, несмотря на эти трудности, российская экономика начала расти, и в этом смысле худшее для российской экономики при нынешних ценах на нефть, при нынешних отношениях к Западу позади», − резюмировал Гуриев.

Источник – «Громадское»