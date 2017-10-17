Найдет ли Москва место для Украины в Курдистане?

России попытается переложить ответственность за поставки оружия курдам на третьи страны. Украина в этом смысле – традиционный «объект для битья», не в первый раз.

Правительство Ирака обвинило курдские власти в том, что они привлекли бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) для обороны спорных территорий (включая нефтяной регион Киркук) и назвало это «объявлением войны», сообщают РБК и Reuters.

В иракском правительстве подчеркнули, что будут стремиться взять под свой контроль Киркук и другие спорные районы. Помощник главы Иракского Курдистана Вахал Али в беседе с Reuters опроверг это обвинение. «Это неправда, в Киркуке нет бойцов РПК, там находятся только пешмерга [курдское ополчение]», — сказал Али.

В тоже время, по информации ИС, на фоне “заката” ИГИЛ в регионе, по мнению многих экспертов, русские очень заинтересованы вовлечь региональные государства (Ирак, Турцию и Иран) в новое большое противостояние.

Таким образом, к “затухающей” террористической угрозе со стороны ИГИЛ добавится новая проблема – многонациональный конфликт, который позволит дополнительно отвлечь мировое сообщество от просчетов Кремля, а Москве играть по обе стороны баррикад. И, конечно же, разрешать этот конфликт придётся всему мировому сообществу, в том числе, и новой американской администрации, которая и так уже “растянута” в решении проблем от КНДР до Афганистана, где Москва играет не последнюю роль в эскалации кризисов.

Также на фоне разногласий с Турцией и референдума в Иракском Курдистане, по информации LB.ua, Россия приняла решение возобновить поддержку «Рабочей Партии Курдистана» – очень старого инструмента Москвы давления на Анкару.

В этой теме найдется скорее всего место и Украине – так как можно смело ожидать провокаций и подстав России, которая попытается переложить ответственность за поставки оружия курдам на третьи страны. Украина в этом смысле – традиционный «объект для битья», не в первый раз.

Наталья Соколова, специально “Гуляй Поле”