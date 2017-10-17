Россия. От ступора к хаосу

Меж тем в Каталонии прошел референдум, а в Германии выборы. Начнем с немцев. Ужас, ужас, ужас! Блеснула тамошняя версия ЛДПР с логичными 13%. Ну и что? У нас, когда Жириновский был на новенького (и еще честно считали голоса) до 23% доходило. Тогда, помнится, некий интеллигент предъявил по телевизору: «Россия, ты одурела!» Ах, милый. Это не Россия одурела. Это дурость столичной публики, привыкшей наблюдать Россию через пестрядинные порты Л.Н. Толстого, проявилась.

Россия-матушка — она уж какая есть, такая и есть. Именно такой ее надо понимать, уважать и изучать в меру сил. А также, по возможности, любить и лечить. А не обзываться впустую, когда выясняется, что она не такая, какой вы ее с детства воображать изволили. Не страну надо бранить, а менять социкультурную оптику с мифологической на рациональную. Давно пора, едрена мать, умом Россию понимать. Сознавать, с чем и с кем имеешь дело.

Без обид.

Аналогично с Германией; да и со всеми прочими тоже. За «Альтернативу» голосовали главным образом в бывшей ГДР. В среднем 21.5%. Примерно как в РФ за ЛДПР в 1993 г. А в Саксонии вообще 27% и первое место! Столица Саксонии – социалистический Дрезден, если кто не помнит.

Для восстановления порушенных за 40 лет коммунистической власти норм жизни Западная Германия влила в Восточную более 2 триллионов евро. Триллионов! Это значительно больше, чем годовой объем всей российской экономики. Или, грубо, 5 годовых бюджетов РФ. Вот представьте на секунду: вся Россия 5 лет не пьет, не ест, не дышит, только трудится. Бесплатно. А все бюджетные деньги — зарплаты, федеральные программы, госзаказы, госинвестиции и пр. собирает в кулек и до копеечки относит на территорию бывшей ГДР… Во искупление былых грехов, так сказать. Представили?

Надо сказать, западные вливания германскому Востоку помогли. Новые дороги, новые рабочие места, новая социальная инфраструктура. Разделенный Берлин восстал из захолустья, понемногу возвращает статус одной из культурных столиц Европы. Но перемены в мозгах отстают. Восточные немцы по сей день чаще страдают остаточной ксенофобией, алкоголизмом, наркоманий и прочими девиациями. Выше преступность, безработица, суициды, слабее выражена мотивация к успеху и профессиональному росту. Они это объясняют разочарованием от утраты высоких социалистических целей и духовных скреп.

Западные немцы (ибо бездуховные мещане и либерасты) предлагают более пошлое объяснение: лень, разболтанность и люмпенский патернализм. Плюс тайная неуверенность и страх конкуренции, которые компенсируются показной агрессией. Не нам судить, кто ближе к истине. Эмпирический факт состоит в том, что наследники рабоче-крестьянского строя в Дрездене почему-то чаще клюют на обновленные версии лайт-фашизма, чем потомки мюнхенских пивоваров, бюргеров, пролетариев и крестьян. Оно, в общем, понятно: Гитлер и Муссолини дарили народу вдохновляющую цель и формировали духовные скрепы. Пока мы едины, мы непобедимы. НазваниеPartito Nazionale Fascista (PNF)во времена Муссолини читалось как «Партия национального сплочения».Звали в светлое будущее, поднимали с колен. Освобождали от личной ответственности и кормили за казенный счет. Тов. Гитлер был социалистом (с префиксом «национал») и великим народным вождем. Отец Муссолини был соратником Маркса. Да и сам Дуче тоже начинал как звезда на небосклоне Социнтерна и редактор социалистического журнала «Вперед». Великий вождь масс — чего вы хотите.

Некоторым (которые любят погорячее) нравится. То, что «некоторые» тяготеют к ареалу бывшего социализма, естественно. Невежество и любовь к стадному образу жизни, как посттравматический синдром, быстро не лечатся. Если восточные немцы мучаются этой дурью вот уже второе поколение, сколько же времени потребуется нам?! А главное, где взять триллионы на лечение, если не хватает даже на священную войну за русский мир в Сирии. А также в Донбассе. Видимо, поэтому наверху решили, что лечиться и не стоит. Дешевле будет наоборот, погрузить народонаселение назад в горячечный бред джугафилии. Сплотить, поднять и вдохновить. Вздыбить, науськать, ноги переломать. Так победим!

Дальнейшая траектория очевидна. На хоругвях счастливые матери воздымают детей к лучезарному профилю, крестьянки обнимаются со снопами пшеницы и поросятами (мужиков-то не осталось!), бурные воды вращают турбины, сталевары из-под рукавицы следят за огненным потоком, умники в очках и белых халатах изучают деревянную модель атомного ядра. 25 миллионов квалифицированных рабочих мест, рубль аки тихая гавань для мировых финансов, удвоение ВВП, зарплата научным работникам не менее 1000 долларов в месяц, колонизация Луны к 2020 г. и американцы, прыгающие в космос на батуте. Налетай, торопись, покупай живопись. Все это мы не раз уже проходили, спасибо.

Беда в том, что, помимо траектории с хоругвями, есть еще и траектория приземленной действительности. На ней Россия по номинальному ВВП откатилась на 11-12 место в мире (1.4 трлн USD), сравнявшись с Южной Кореей (где почти втрое меньше населения) и уступив Канаде, Бразилии и Индии. Демография перешла от стагнации к спаду. Суперцентрализация ведет к депопуляции и одичанию провинции на фоне оттока населения к Москве или за рубеж. Экономика марширует от инфляции к стагнации. От места в G-8 к статусу страны-изгоя и международным санкциям. От бессмысленности к безграмотности. От Кристины Потупчик к Наталье Поклонской. От Европы к Азии (где нам тоже никто не рад, кроме классово близких Кадырова и Ким Чен Ына). От насаженных на колья муляжей правозащитников к расстрелянному на мосту Немцову. От шизофрении к паранойе. От ступора к хаосу.

Логичный и уже почти неизбежный шаг на этом пути – в ответ на пожелания разочарованных трудящихся обращение к так называемой «сильной руке» и очередная попытка построить фейковую мобилизационную экономику. Сталін прийде, порядок наведе. И горя нет, что на самом деле при Сталине темпы реального роста (не искаженного тотальным фальсификатом отчетности) упали в разы по сравнению с дореволюционной Россией. Для дураков пропагандистская картинка важней реальности. А раз так, ради поддержания стабильности необходимо вернуться к расширенному воспроизводству дураков. Дело нехитрое и, главное, привычное.

Совершенно неважно, кто будет исполнять роль победоносного вождя — Путин, Кадыров или какой-нибудь новый генерал-академик-борец-за-веру-и-народ. Важно, что испарятся последние надежды на мирный и законный выход из тупика и возвращение к нормальному развитию. Таких вариантов схема не предусматривает. Механизм легальной смены элит через электоральные процедуры дискредитирован добрым христианином Чуровым. Искренние попытки Э.А. Памфиловой возродить доверие к выборам вызывают сочувствие, смешанное со скепсисом. Скепсиса, увы, больше.

Это не шутки, а объективная тенденция. Строить социальные институты трудно, ломать легко. Назад, к светлому прошлому! К Чечне с ее 99.8%. Именно так, плечом к плечу, не страшась трудностей, мы десятилетиями шли от победы к победе. Пока не пришли в итоге к тому, что наблюдательный В.В. Путин удачно назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.

Источник – Дмитрий Орешкин, “ЕЖ”