Отмена санкций в обмен на выдачу виновных в катастрофе МН17 невозможна – прокурор

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу (JIT) по делу MH17, отрицает возможность сделки с РФ.

“В Нидерландах вопросы так не решаются. Может быть, кому-то в России трудно в это поверить, но прокурорское расследование в Голландии является независимым. Министр иностранных дел не может снять трубку и сказать мне: давай-ка, приятель, договоримся. И я не могу просить о том же ни его, ни кого-то другого. В этом преимущество Нидерландов: в расследования не вмешиваются ни политики, ни чиновники, а мы не вмешиваемся в их дела. Сейчас вы спросите меня, что в таком случае в составе следственной группы делает Украина? Ответ очевидный: преступление совершено на ее территории. И если мы хотим расследовать, нам надо делать это с ними. Скажу, что украинцы не разочаровали нас ни разу в ходе совместной работы и предоставили все данные, о которых мы просили, ничего не скрывали, не фабриковали и не прятали от нас. Это могут подтвердить и представители других стран из пятерки JIT. Мы доверяем Украине как участнику нашей группы. И добавлю: если бы МН17 был сбит с российской территории, я бы предложил включить Россию в состав следственной группы JIT”, – сказал он.

Источник – “Новая Газета”