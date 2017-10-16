Россия 2 года после сбития МН-17 не передавала следствию первичные данные с радара, – прокурор

Россия сотрудничает со следствием по делу о трагедии рейса МН-17. Однако в этом сотрудничестве хватает вопросов. Об этом заявил Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

“Скажу, что мы направили несколько официальных запросов Москве, я разговаривал с моими российскими коллегами. Если вы спрашиваете, хотят ли они сотрудничать, то я скажу так: они дали нам некоторую информацию. Хотят ли они кооперировать по-настоящему? Скажу, что многие в Нидерландах так и не могут понять, почему русским потребовалось целых два года с момента крушения, чтобы предоставить нам первичные данные со своего радара в Ростовской области”, – сказал он.

“И почему они решили сделать это именно за два дня до обнародования нашего доклада о причинах крушения МН17. Тем не менее они дали нам эти данные. И я могу сказать, что кооперация есть, она непростая, как и всегда в международных расследованиях, но имеется. Следующий год покажет, идет ли она в том направлении, в котором мы хотим. Пока у меня нет никаких оснований сомневаться”, – добавил прокурор.

Источник – “Новая Газета”