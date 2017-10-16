В Ростове-на-Дону при участии Суркова открыли памятник “героям Донбасса”

В парке имени Николая Островского в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония открытия памятника “героям Донбасса”.

По информации телеканала, на мероприятии присутствовал помощник президента России Владислав Сурков, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

«Я хочу от имени администрации Ростова, от имени ростовчан сказать большое спасибо за то, что вы сделали все для сохранения русского мира», — цитирует «Коммерсант» главу Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

В свою очередь, Бородай выразил благодарность руководству города и области за то, что помогали установить памятник и поддерживали добровольцев Донбасса, отмечает газета.

Напомним, памятник установили 10 октября. Инициаторами мемориального знака выступил «Союз добровольцев Донбасса», который был создан Бородаем в августе 2015 года.

Источник – “Дождь”