В деле о трагедии МН-17 самой фантастической была версия о сбитии “Боинга” истребителем, – прокурор

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу (JIT) по делу MH17, отрицает версию российской пропаганды о причинах катастрофы рейса MH-17.

“Вокруг дела множество разной информации. И множество разных, мягко говоря, историй. Сначала говорили, что “Боинг” был сбит истребителем с помощью ракеты “воздух-воздух”, потом – что ракетой “Бук”, но из Зарощенского. В этом плане моя задача – постараться проверить и установить все факты, как бы ни было это сложно” – отметил прокурор.

Отвечая на вопрос о версии российской пропаганды с истребителем СУ-25 Вестербеке подчеркнул, что “это была одна из самых фантастических версий”.

Она подкреплялась весьма солидной, на первый взгляд, информацией, данными с радара, фотоснимками, там фигурировал и летчик (капитан Волошин. – Ред.)… Но когда наши эксперты стали изучать эти данные, то сразу поняли, какой это все вздор. Например, на снимках был истребитель, который по размеру превосходил “Боинг-777”. Далее мы установили, что поблизости от МН17 в тот трагический час вообще не было никакого истребителя, ни одного.

Напомним, “Первый канал” показал в эфире передачи Михаила Леонтьева “Однако” кадр из космоса, на котором, по утверждению российских “журналистов”, запечатлен боевой самолет, выпускающий ракету в “Боинг” Малайзийских авиалиний, разбившийся над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Фотография, по словам, Леонтьева, предположительно, “была сделана иностранным спутником-шпионом”. Версию о возможной причастности украинского Су-25 к трагедии рейса МН-17, унесшей жизни 298 пассажиров и членов экипажа, распространяли также представители российского Генерального штаба и Следственного комитета. Позже этот фейк озвучил и президент России Владимир Путин.

Напомним, самолет “Боинг-777” Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Источник – “Новая Газета”