Генпрокуратура указала Поклонской на отсутствие в “Матильде” оскорбления верующих

Генеральная прокуратура России ответила на обращения граждан, в том числе депутата Госдумы Натальи Поклонской, которые просили проверить, нарушали ли закон при производстве и выходе в прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Во время проверки прокуратура не нашла нарушений при финансировании киноленты за счет субсидий Фонда кино, а также при выдаче фильму прокатного удостоверения. Кроме того, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма и не нашли «обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат».

В свою очередь МВД вместе с психологами и лингвистами изучили трейлер «Матильды» и не обнаружили признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих.

Наталья Поклонская, комментируя заявление Генпрокуратуры, сказала в интервью РБК, что это «старый» ответ, а «нового еще нет». «Мой крайний запрос был 10 октября», — сказала Поклонская.

Ранее Поклонская утверждала, что производство «Матильды» финансировали с помощью «сомнительных схем». Она говорила, что знает о контракте на перевод «миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда (не указываю наименование) в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм “Матильда”». Поклонская также утверждала, что фильм «Матильда» оскорбляет чувства верующих.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Лента выйдет в прокат 26 октября.

Источник – РБК