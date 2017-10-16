Протест или духовный онанизм?

Основная цель протеста, пусть и в художественном выражении – не сам протест, как самоцель и успокоение собственного эго, а протест – как механизм включения обратной связи, общественного диалога. Когда же протест не вплетен в ткань культуры, он сам по себе вызывает отторжение…

Акция с поджогом национального банка Франции российским художником Петром Павленским вызвала бурное обсуждение в сети. Особенно среди представителей российской оппозиции.

Напомним, что сегодня ночью Петр Павленский в Париже устроил перфоманс – поджог здания национального банка Франции. Таким образом Паленский протестует против банкиров, занявших место монархов» и обращается к идеалам » и обращается к «Великой французской революции».

Мнения на этот счет, как всегда, разделились. В частности, на акцию Петра Павленского негативно отреагировал известный российский журналист и политэмигрант Аркадий Бабченко.

«Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать – это действительно мужественно, важно и серьезно», – подчеркнул в своем заявлении Аркадий Бабченко.

«А когда ты приезжаешь в свободную страну, которая дала тебе убежище, документы, материальную поддержку, в совершенно, замечу, свободную страну, где тебя никто не давит и не травит, и, вместо того, чтобы элементарно начать зарабатывать, строя свою разрушенную тоталитаризмом жизнь заново, платить налоги в качестве благодарности за убежище да и вообще просто банально свободно жить, вырвавшись из ада – когда вместо этого ты захватываешь чужое имущество на сквоты, воруешь еду в магазинах – у тех людей, кто тебя приютил и укрыл, и платит тебе, блин, пособие – и в итоге поджигаешь двери банка, протестуя против какого-то мирового олигархата, который не дает тебе – вот даже не знаю, что не дает-то? колбасу в магазинах тырить? – то тут всем сразу становится понятно – нда… », – укоряет Аркадий Бабченко Петра Павленко, указывая на принципиальные отличия Франции от России.

«Оказывается, ты обычный ебанат. Жаль. А ебанаты органично смотрятся только в ебанатории. А в свободном нормальном мире они смотрятся просто как ебанаты. В общем, не надо вам из ебанатория уезжать, парни. Не нравится французская банковая система? Ну, Родина радостно ждет, чо», – выплескивает Бабченко весь эмоциональный негатив, рожденный префомансом Петра Павленко.

Художника Петра Павленского задержали в Париже после акции с поджогом дверей Банка Франции. В своем заявлении он осуждае… Опубліковано Аркадієм Бабченком 16 жовтня 2017 р.

Аркадия Бабченко поддержал и администратор группы «Антивоенный комитет» Денис Уваров, один из организаторов антивоенных акций в Санкт-Петербурге.

«Бабченко суров, но справедлив. Своей выходкой Павленский дискредитирует на Западе всех наших достойных полибеженцев и эмигрантов. А также дает возможность ватной пропаганде обвинить всех нас в том что мы просто сумасшедшие и что проблема не в путине, а в том что мы всегда и везде будем недовольны. В общем, подложил он нам всем свинью», – написал Денис Уваров в комментарии к посту Аркадия Бабченка на странице своей группы.

С другой стороны Петра Павленко поддержал житель Москвы, работающий в IT–сфере (имя которого мы неприводим по соображениям безопасности, так как он постоянный участник московских протестных акций). У себя на странице это пользователь соцсети Facebook странице написал слова поддержки акции Петра Павленко.

«Ну, что, Павленский – молодец, не отступил от своих принципов даже оказавшись в сытой Европке. Человек-кремень. Уважаю. Странно, что его стали поносить, в продвинутой т.с. части Фейсбука. Вы что же думали он должен был уехать и за кусок колбасы похерить все свои идеалы? Он радикальный анархист и ненавидит все то, что, по его мнению, делает человека несвободным. Да, возможно его средства выражения на грани, а Пусси Риот были не на грани, когда зашли в церковь и спели песню? Для меня – нет, а для оскорбившихся они были за гранью, понимаете?» , – подчеркнул пользователь Facebook на своей странице.

Однако даже у себя на странице этот пользователь подвергся критики со стороны своих друзей.

«А что это за акция банк жечь? Я не понял. В этом смысле Пусси понятнее. Или я дебил. Акция с яйцами по моему действительно акция. Жечь ФСБ, тоже. Но жечь французский банк… нашел самое зло», – написал ему в комментариях один из его друзей.

«Мне кажется странной борьба против режима, путем членовредительства. С ФСБ – действительно круто было. Лично я думаю, что нет у него никаких идеалов, просто он нуждается в помощи психиатра. Это давно было понятно, еще когда он яйца к брусчатке приколачивал», – более резко высказался, в своих комментариях, другой его друг в отношение Павленко.

«Павленский борется, вообще, против любого режима, вот вам Путин не нравится, а он считает более широко, что любое государство это зло, это обычная позиция анархиста и что нужно любому государству напоминать о себе. У Банков большая власть, с одной стороны капитал, с другой государства – два полюса насилия над человеком», – отвечает пользователь своим друзьям, пытаясь указать на более широкий аспект парижского перфоманса Петра Павленского.

Живущая в Милане Настя Лобанова, бывшая директор программ кино-театрального фестиваля «Текстура», на своей странице Facebook тоже высказалась в поддержку перфоманса художника-акциониста Петра Павленского.

«Новая акция Павленского выстраивается во вполне логичный диптих, если в тоталитарном обществе контроль над человеком осуществляется через власть, то в капиталистическом, соотвественно, через финансовые структуры (об этом еще много лет назад писал Ги Дебор). Сильное высказывание свободного человека», – написала она, в поддержку художника.

Свой пост Настя Лобанова снабдила красноречивым комментарием с картинкой, по ее мнению этот старый мем становится как никогда актуален в наше время:

Оценивая осуществленный в Париже Петром Павленским перфоманс, лично у меня в душе борются два чувства. Два противоположенных чувства и найти согласие между ними пока не удается…

С одной стороны – «он художник, он так видит», и нельзя запретить человеку свободу самовыражения, даже самовыражения его протеста. Даже самого безумного протеста. Оговорюсь – при соблюдении одного очень важного правила – не подвергать опасности своими действиями жизнь и здоровье окружающих, но это мое лично убеждение.

С другой стороны этот перфоманс больше напоминает акт вандализма, памятником чему он на самом деле и является. Нет, я, конечно, могу понять и недовольство окружающим каждого миром, он далеко не совершенен. Более того, он действительно вызывает отторжение по большей части, за исключением ограниченного числа моментов «светлой стороны силы». Как пример, такой «светлой стороны силы» – Революція Гідности (Революция Достоинства).

Но, нельзя же, чисто механически, переносить одни представления, на совсем другую культурную почву…

Протест, как это не покажется странным, всегда должен быть в рамках той самой культурной парадигмы, в которой он совершается. Основная цель протеста, пусть и в художественном выражении – не сам протест, как самоцель и успокоение собственного эго, а протест – как механизм включения обратной связи, общественного диалога. Когда же протест не вплетен в ткань культуры, он сам по себе вызывает отторжение…

Добился ли Петр Павленский своей акцией включение такого механизма? Нет, не думаю! Скорее включил обычный общественный конфликт «прав ли художник, или нет?». Ведь обсуждают его дейсвтвия, а не ту цель которой он посвятил эти действия…

А если нет результата, или он более чем сомнителен сомнителен, то это извините – духовный онанизм. По другому не скажешь…

Олег Шро, специально для “Гуляй Поля”