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Взгляд

Не надо переубеждать заблудших крымчан

Лариса Волошина
16 октября 2017

Обыски, аресты, запугивание, похищения, убийства. Все это методы террора, развязанные оккупантами против крымскотатарского народа. Понимаем ли мы весь ужас происходящего в Крыму? Осознаем ли, что даже в этих условиях народ борется, остается верен традиции ненасильственной борьбы за свою родину? Я не уверена в этом.

Часто можно услышать, что в Крыму многие вполне довольны российским присутствием. Пенсии, зарплаты, “родная гавань”. Время от времени мне задают вопрос: “Как найти путь к сердцу тех, кто заражен путинской пропагандой?” Я обычно отвечаю на это вопросом: “Зачем?”. Зачем искать путь к сердцу сомневающихся, когда прямо сейчас истинно верных и правдивых перемалывают жернова машины террора? Давайте подумаем как поддержать их. Как дать им надежду? Как не дать отчаяться в одиночестве? Переубеждать заблудших будем тогда, когда все свои спасены и в безопасности.

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Мне глубоко плевать, вспоминают ли об украинских ценах и качественных продуктах крымские бабушки, которые в начале 2014 года не могли перевести с украинского слово “йод”. Мне важно, чтобы те сотни крымских татар, которые выходят на акции солидарности, становятся в одиночные пикеты, собираются под судилищами и сбегаются к соседским домам в момент незаконных обысков, знали, что украинский народ с ними, что мы восхищаемся их несгибаемостью и боремся за общую свободу. К слову, большая часть мучителей – это украинские граждане, перешедшие к оккупантам на службу. Как и большая часть тех, кто безразлично отворачивается от темы репрессий против крымскотатарского народа. Не стоит забывать об этом, когда очередной раз возникнет спор, о том, что прежде чем “давать права” коренному народу, стоит выслушать мнение всех крымчан.

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P.S. Права – незыблемая константа свободного общества. Они не даются и не отнимаются. Они просто есть. Государство может либо гарантировать их, либо дискриминировать людей их попранием. Правовое государство – гарантирует. Неправовое – дискриминирует под россказни об “альтернативном мнении” и необходимости достучаться до всех сомневающихся сердец. Сильное государство защищает своих. Слабое – пытается уговорить чужих.

Источник – Лариса Волошина

Tags: крым, крымские татары, террор

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