Лавров заяил, что Украина “напала” на Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина “напала” на Донбасс и обвинил Францию и Германию в неспособности договариваться

Об этом он сказал во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По его словам, выполнение Минских соглашений тормозится из-за “неспособности или нежелания украинской власти” выполнять свою часть политических реформ и “предоставить гарантии безопасности населению Донбасса”.

Он заявляет, что жители Донбасса “оказались в нынешней ситуации, потому что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот”.

“Эта часть Донбасса не нападала на остальные территории Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: “Мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как”. Им до сих пор пытаются выдвигать обвинения в терроризме и судить их собираются”, – отметил Лавров.

При этом он считает, что “для всех участников этих событий должна быть амнистия, должен быть особый статус этих территорий, закрепленный в Конституции, и должны быть выборы”.

“Саботируют. Это опять же вопрос способности договариваться, в том числе способности договариваться Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер”, – добавил Лавров.

Источник – УНИАН