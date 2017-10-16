Еще 9 российских наемников погибли в Сирии

За последние два месяца (с августа по сентябрь) в ходе боевых действий в Сирии погибли, по меньшей мере, девять бойцов частной военной компании “Вагнер”, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на опубликованный в понедельник доклад независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным издания, высокие потери связаны с интенсификацией боев на востоке САР, где силы режима Асада при поддержке ВКС РФ пытаются захватить провинцию Дэйр, богатую нефтяными источниками.

Среди погибших уроженец города Троицка Виталий Беляев, Азат Нуруллин из Казани, Алексей Гладышев из Перми, Иван Ильчевский из города Волжский Волгоградской области, Игорь Крижановский из Нижнего Новгорода, Савелий Сухов и Алексей Ярошевич. Имена нескольких погибших CIT не установила. До Сирии большинство упомянутых россиян участвовали в боях на востоке Украины, где Россия производит военное вмешательство с 2014 года.

“Приведённые нами имена — это лишь те потери «группы Вагнера», о которых есть информация в открытых источниках. Оценки общих потерь российских наёмников встречаются редко, хотя, например, бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) называет цифру до 60 человек”, — говорится на сайте CIT.

Волонтерская группа подчеркивает, что “похороны наёмников-вагнеровцев проходят, как правило, через 2–4 недели после смерти. Родственники погибших стараются не допускать утечки информации в СМИ, профили убитых стираются”.

Ранее бывший лидер пророссийских сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин заявлял о том, что Россия потеряла около сотни военнослужащих и наемников за минувшие полмесяца боев в Сирии.

“Из… источника мне известно, что (оценочно) за 2 минувших недели потери “официальных военных” под 20 человек «200-ми», а ЧВК, соответственно, потеряли больше раза в три. И это — «по минимуму»”, — говорилось в его сообщении.

Подразделение “Вагнера”, по данным СМИ, было создано в 2014 году, его курирует Главное разведывательное управление армии России. Бойцы этой ЧВК получают ордена и награды по указам президента. Подразделение, как утверждает РБК, обслуживают структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом Путина.

С 2015 года, по данным СМИ, наемники ЧВК “Вагнера” участвуют в войне в Сирии. Министерство обороны не признает существование ЧВК “Вагнера” и отрицает гибель россиян из состава военной компании в Сирии. СМИ сообщали о том, что по негласному контракту с Кремлем “Вагнер” получит под свой контроль часть захваченных в Сирии нефтяных полей.

Источник – CIT