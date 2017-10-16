Турецкий капкан для Путина

Итак, Турция запретила заходить в свои порты кораблям из оккупированного Россией Крыма. Своей изящной игрой Анкара демонстрирует слабости российского режима. Объявив себя метафизическим оппонентом Запада, Москва качнулась в сторону восточно-азиатских структур, чтобы доказать, что отнюдь не находится в изоляции. Отсюда все эти заигрывания с Китаем, варварское вторжение в Сирию, турецкие “помидоры” вперемешку с военными контрактами и прочие “повороты на восток”.

Однако в своей авантюре Кремль не учел важного фактора, который за время сближения с евроатлантической цивилизацией стал восприниматься Россией как должное. Европейские партнеры — предсказуемые игроки, педантично придерживающиеся международно-правовых норм, причем даже тогда, когда их младший брат-уродец нарушает собственные обязательства перед мировым сообществом.

Перейдя в стан восточно-азиатских недодемократий, путинская администрация по-привычке ожидает от них честной игры. Но вышло иначе: Си высокомерно напомнил о десятикратном разрыве в ВВП и продолжил с еще большим остервенением высасывать из России ее ресурсы, Сирия стала для Путина сущей трясиной (как и предсказывал Обама), Иран коварно потер руки при виде вливаний со стороны РФ, а Эрдоган на протяжении трех лет добивается от Кремля все более выгодных уступок — от скидки в рамках “Турецкого потока” (судьба которого теперь висит на волоске из-за американских санкций) до получения технологий при производстве “передового” комплекса С-400 (от которого Анкара по-прежнему готова отказаться в пользу западных систем, если Европа и США пойдут на уступки Эрдогану).

Путинские “братья по разуму” получили уникальную возможность безнаказанно шантажировать российского автократа, которому просто некуда деваться: откажись он от всех этих кабальных сделок — и ничего, кроме уже настоящей международной изоляции (по северокорейскому типу) ожидать не придется. В действительности Москва и так в изоляции, но пропаганда старательно прикрывает эту незавидную правду фиговым листком посиделок с условными зимбабвийскими людоедами: как известно, сам Мугабе в свое время пообещал, что поборется против западных санкций вместе с РФ.

Здесь уместно вспомнить недавний “ультиматум” от Турции, в рамках которого для Кремля нет хороших выходов: либо передача технологий производства С-400 члену НАТО, либо позорный для Москвы разрыв “договора о намерениях”. Речь идет о высказывании главы МИД Турции, согласно которому Анкара может отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, если не удастся прийти к соглашению об их совместном производстве, и предложит другим странам (очевидно — членам НАТО) предложить альтернативу российскому ПВО.

Как известно, российская пропаганда привычно растрезвонила о “достижении договоренностей” в условиях, когда ни единого документа на сей счет подписано не было. Как и в случае с “Турецким потоком”, где Эрдогану удалось таким же способом добиться от России выгодных условий, Анкара снова воспользовалась этой оплошностью путинской администрации и теперь шантажирует ее, предлагая выбирать между провалом военным и провалом имиджевым.

Турецкие власти понимают, что второй фактор для российской маргиналии куда важнее первого, тем более что военная машина РФ выполняет всю ту же имиджевую функцию, подменяя реальные возможности декорациями.

Однако шантаж коварного Эрдогана, ВВС которого два года назад сбили российский истребитель, обращен еще и в сторону партнеров по Североатлантическому Альянсу: Анкара давно и систематически демонстративно заигрывает с врагом НАТО для того, чтобы добиться для себя преференций внутри западного блока, и американские Patriot здесь — отнюдь не главный приз. Куда важнее тот факт, что Вашингтон с Брюсселем все чаще соглашаются с региональными амбициями режима Эрдогана и совершенно игнорируют очевидный дрейф Турции в сторону от норм социально-правового государства. “Если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант”, — говорит министр иностранных дел Турции, делая прозрачные намеки в адрес Североатлантического блока.

И, надо полагать, Эрдоган добьется своего: когда по одну сторону от вас изолированная от мира помойка, а по другую — богатейший союз с половиной мирового ВВП, и при этом обе стороны добиваются от вас дружеских жестов, тогда вам не стоит беспокоиться за исход шахматной партии.

Не такой политической судьбы ожидали кремлевские агрессоры, когда импульсивно вторглись в Украину: надеялись на международное признание, а получили Турцию, которая не только проявила неожиданную приверженность международному праву в крымском вопросе, но и всячески издевается, рассказывая про скорую покупку несуществующих С-500 — разумеется, вместе с “потрохами”, то есть с чертежами это “сверхсекретного” оружия.

Все началось с грандиозного шоу на сочинской Олимпиаде и победы в общем зачете, а кончилось “мочой в банках” и угрозой недопуска на зимние Игры в Южной Корее. Хотя кто сейчас вспоминает про Олимпиаду в Сочи? В конце концов, затраченные на нее $50 млрд. — не такая уж большая потеря, если учесть, что санкции отняли у России в 6 раз больше.

Источник – Александр Кушнарь, Newsader