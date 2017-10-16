Госкорпорация “Ростех” подала встречный иск к компании Siemens

На свой иск к структурам госкорпорации “Ростех” компания Siemens получила встречный иск. Сейчас исковые претензии рассматривает Арбитражный суд Москвы.

Сегодня, 16 октября, Арбитражный суд Москвы рассматривал иск Siemens против компаний – структур “Ростеха” по поставке турбин в аннексированный Крым.

Об этом сообщает “Левый Берег” со ссылкой на РИА Новости.

Немецкая сторона просит признать недействительной сделку, после которой турбины попали на территорию аннексированного полуострова.

Российская компания “Технопромэкспорт” подала встречный иск, в котором просит признать недействительной часть сделки от 10 марта 2015 года, по которой Siemens поставили четыре газовые турбины. Содержание пунктов на заседании не оглашалось.

После этого в заседании был объявлен перерыв до 18 октября.

Напомним, в июле немецкий концерн Siemens подал иск против компании “Технопромэкспорт” в связи с поставкой в Крым газотурбинных установок для теплоэлектростанций.

Источник – “Левый Берег”