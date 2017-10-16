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Новости

В Москве из-за угроз взрывов эвакуировали около 12 тысяч человек

"Фокус"
16 октября 2017

В России продолжает свирепствовать телефонный терроризм. Сегодня в Москве после звонка эвакуировали около 20 объектов.

Из гостиниц, торговых центров и других зданий в Москве эвакуировали более 12 тыс. человек из-за сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает “Фокус”, со ссылкой на “Коммерсант”.

“Менее чем за час неизвестные сообщили об угрозе взрыва в около 20 объектах Москвы. Одно из сообщений получили и сотрудники торгового центра “Европейский”, из которого эвакуировано около 3 тыс. человек”,- сказал собеседник агентства.

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Также были эвакуированы гостиницы “Измайлово”, “Космос” и “Будапешт”, торговые центры “Авиапарк”, “Атлантис”, “Водный” и несколько станций метро.

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Массовые случаи телефонного терроризма начались в России 11 сентября. География звонков охватила 140 городов. Было эвакуировано более 2 тысяч объектов, включая торговые центры, школы и госучреждения. Число эвакуируемых составило около миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Источник – “Фокус

Tags: гостиница "Будапешт", гостиница "Измайлово", гостиница "Космос", минирование станций метро, Москва, россия, телефонные террористы, торговый центр "Авиапарк", торговый центр "Атлантис", торговый центр "Водный"

© Гуляй Поле

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