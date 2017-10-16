Telegram оштрафовали за отказ предоставлять данные ФСБ

Суд Москвы в понедельник, 16 октября, оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

“Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей”, – огласила судья Юлия Данильчик.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram.

Источник – Интерфакс